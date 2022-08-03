"Колективний Путін": Буданов розповів про двійників глави Кремля (відео)

Керівник ГУР МО зазначає, що в тих персонажів, які виконують роль Путіна, можна побачити різні звички, манери, ходу й навіть різний зріст.

Російський президент Володимир Путін має двійників, які можуть замінювати його в різних публічних місцях. Такого висновку дійшов керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов у сюжеті, опублікованому 2 серпня у Facebook ГУР.

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У мережі доступна різна інформація щодо двійників Путіна, проте помітити різницю між персонажами, що виконують роль російського президента, можна самостійно.

"Якщо ви проаналізуєте навіть за відкритими джерелами інформації того Путіна, якого показували в 1999 році, до 2010 року в основному, там теж були двійники. Але в цілому, та людина і та людина, яку показують зараз, — це точно різні люди", — зазначив Буданов.

[ + – ] У мережі опублікували таблицю передбачуваних двійників Путіна

За його словами, якщо придивитися, то можна помітити, що "путіни" мають різні звички, манери, ходу та навіть різний зріст.

Крім того, журналісти неодноразово наголошували на проблемах зі здоров'ям у глави Кремля. Іноді на кадрах Путіна в нього помітні проблеми з опрно-руховим апаратом — його права рука часто залишається нерухомою. Наприклад, 12 квітня президент РФ зустрівся з Міністром оборони Росії Сергієм Шойгу. Під час зустрічі він сидить у кріслі в неприродній позі, а його права рука вчепилася в край столу та залишалася там постійно нерухомою.

"Колективний Путін — це максимально правильне формулювання. Хто сьогодні виконує роль умовного Путіна — це питання абсолютно відкрите", — наголосив Буданов.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський прокоментував чутки про хворобу президента Володимира Путіна. За його словами, глава Кремля справді хворий, але не тими хворобами, про які пишуть ЗМІ. Насамперед, це хвороба щодо поваги до українського народу та міжнародного права.

Директор ЦРУ Вільям Бернс 21 липня заявив, що в американської розвідки немає доказів психічного чи фізичного виснаження президента РФ. Бернс дійшов висновку, що Путін "занадто здоровий".