"Наскільки ми можемо судити, Путін надто здоровий", — директор ЦРУ

За словами Вільяма Бернса, американська розвідка не має доказів психічного чи фізичного виснаження президента РФ, проте він неадекватно оцінює Україну та її союзників.

Центральне розвідувальне управління США не має жодних доказів того, що президент Росії Володимир Путін психічно або фізично виснажений, заявив на Форумі безпеки в Аспені директор ЦРУ Вільям Бернс, передає NBC News.

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"Ходить багато чуток про здоров'я президента Путіна, — сказав Бернс. — Наскільки ми можемо судити, він надто здоровий".

Однак, за словами голови ЦРУ, російський диктатор, атакуючи Україну, неадекватно оцінює рішучість українців чинити опір агресії. При цьому Путін вважає, що йому вдасться зламати волю очолюваного США альянсу, але він не має рацію.

"Він думав, що зможе дуже швидко встановити своє панування над Україною, — сказав Бернс. — Важко не розглядати це як стратегічну невдачу на цьому етапі для Путіна та Росії".

[ + – ] Вільям Бернс був послом США в Росії з 2005 до 2008 року та не раз зустрічався з Путіним

Директор ЦРУ зазначив, що після катастрофічного для ЗС РФ початку вторгнення, заснованого на низці помилкових припущень, Росія вдалася до свого традиційного методу ведення війни. Російські війська завдають масованих артилерійських і авіаударів по містах, не беручи до уваги жертви серед цивільного населення.

Завдяки такій тактиці Росії вдалося досягти певних успіхів, її війська змогли просунутися на Донбасі на 10-15 км. Однак це дорого коштувало російській армії, яка зазнала великих втрат: за оцінками США, 15 тис. солдатів було вбито й утричі більше поранено. При цьому Бернс сказав, що українські втрати майже такі ж високі.

За словами голови ЦРУ, Путін припустився помилки, вважаючи, що зможе зруйнувати альянс НАТО. Натомість альянс поповнився новими членами — Фінляндією та Швецією, і розгорнув більше військ поблизу російських кордонів.

Раніше в Головному управлінні розвідки Міноборони України заявили, що Володимир Путін дуже хворий: у нього кілька тяжких захворювань, у тому числі й рак.

Як повідомлялося, американський психіатр Джеймс Феллон, після кількох років спостережень за Володимиром Путіним він дійшов висновку, що президент Росії страждає на психопатію, також у нього проглядаються нарцисичний розлад і риси садиста. Психіатр вважає, що це вкрай небезпечне поєднання, тому він не виключає, що Путін здатний застосувати ядерну зброю.

Також стверджувалося, що в Путіна діагностували рак підшлункової залози.