У Путіна діагностували рак підшлункової залози, — росЗМІ

За словами журналіста Марка Котлярського, у разі смерті президента Росією керуватиме Держрада, яка припинить війну з Україною та виведе свої війська з чужих територій.

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Президента Росії Володимира Путіна готують до операції після того, як у нього діагностували рак підшлункової залози. Про це в коментарі Telegram-каналу "Можем объяснить" заявив ізраїльський журналіст, оглядач інтернет-видання "Детали" Марк Котлярський.

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За його словами, інформацію про діагноз йому підтвердили два джерела — московські лікарі та людина з адміністрації президента Володимира Путіна, який, працюючи в одному з департаментів, відповідає за здоров'я глави РФ.

Марк Котлярський стверджує, що в лідера Кремля діагностували рак підшлункової залози, через що його готують до термінового хірургічного втручання у Національному медичному дослідницькому центрі онкології ім. Н. Н. Блохіна. Журналіст зазначає, що це найкраща державна клініка Росії, яка спеціалізується на таких захворюваннях.

Через майбутню операцію, за словами Котлярського, один із корпусів медустанови закрито для прийому простих громадян, і незабаром Володимиру Путіну проведуть пункцію черевної порожнини.

Журналіст також повідомляє, що Кремль уже розробив стратегію управління країною у разі смерті президента.

"Швидше за все, хвороба прогресує настільки, що операція якщо і продовжить життя, то ненадовго. На думку джерел, йдеться максимум про 3-4 місяці. Ті самі джерела кажуть, що в Кремлі підготувалися до такого розвитку подій, і не виключено, що в разі летального результату країну очолить спеціальна Держрада. Передбачається, що цей орган як перехідний керуватиме Росією невизначений час, щоб намагатися хоча б мінімізувати збитки, завдані протистоянням з Україною", — продовжив Котляревський.

Інсайдери журналіста стверджують, що в разі смерті Володимира Путіна керівництво Росії припинить повномасштабну війну проти України та виведе свої регулярні війська з чужої території.

[ + – ] У Путіна діагностували рак підшлункової залози, — журналіст

Нагадаємо, раніше британські ЗМІ стверджували, що президент РФ Володимир Путін помер, а Кремль використовує на публіці його двійників. Інсайдери з розвідслужби MI6 припускали, що російські чиновники побоюються реакції населення на новину про смерть президента і замовчуватимуть інформацію про його смерть.

Про серйозне захворювання Володимира Путіна також повідомив голова військової розвідки України Кирило Буданов. За словами керівника ГУР МОУ, в президента РФ діагностували онкологію.