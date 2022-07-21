"Насколько мы можем судить, Путин слишком здоров", — директор ЦРУ

По словам Уильяма Бернса, у американской разведки нет доказательств психического или физического истощения президента РФ, однако он неадекватно оценивает Украину и ее союзников.

У Центрального разведывательного управления США нет никаких доказательств того, что президент России Владимир Путин психически или физически истощен, заявил на Форуме безопасности в Аспене директор ЦРУ Уильям Бернс, передает NBC News.

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"Ходит много слухов о здоровье президента Путина, — сказал Бернс. — Насколько мы можем судить, он слишком здоров".

Однако, по словам главы ЦРУ, российский диктатор, атакуя Украину, неадекватно оценивает решимость украинцев сопротивляться агрессии. При этом Путин считает, что ему удастся сломить волю возглавляемого США альянса, но он не прав.

"Он думал, что сможет очень быстро установить свое господство над Украиной, — сказал Бернс. — Трудно не рассматривать это как стратегическую неудачу на данном этапе для Путина и России".

[ + – ] Уильям Бернс был послом США в России с 2005 по 2008 года и не раз встречался с Путиным

Директор ЦРУ отметил, что после катастрофического для ВС РФ начала вторжения, основанного на ряде ошибочных предположений, Россия прибегла к своему традиционному методу ведения войны. Российские войска наносят массированные артиллерийские и авиаудары по городам, не принимая во внимание жертвы среди гражданского населения.

Благодаря такой тактике России удалось добиться определенных успехов, ее войска смогли продвинуться на Донбассе на 10-15 км. Однако это дорого стоило российской армии, которая понесла большие потери: по оценкам США, 15 тыс. солдат были убиты и в три раза больше получили ранения. При этом Бернс сказал, что украинские потери почти столь же высоки.

По словам главы ЦРУ, Путин допустил ошибку, полагая, что сможет разрушить альянс НАТО. Вместо этого альянс пополнился новыми членами — Финляндией и Швецией, и развернул больше войск вблизи российских границ.

Ранее в Главном управлении разведки Минобороны Украины заявили, что Владимир Путин очень сильно болен: у него несколько тяжелых заболеваний, в том числе и рак.

Как сообщалось, американский психиатр Джеймс Фэллон, после нескольких лет наблюдений за Владимиром Путиным пришел к выводу, что президент России страдает психопатией, также у него просматриваются нарциссическое расстройство и черты садиста. Психиатр считает, что это крайне опасное сочетание, поэтому он не исключает, что Путин способен применить ядерное оружие.

Также утверждалось, что у Путина диагностировали рак поджелудочной железы.