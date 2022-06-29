"Путін серйозно хворий", — Зеленський про стан здоров'я глави Кремля

За словами українського президента, хвороба проявляється у неповазі до життя людей, а також викраденнях і тортурах над українцями.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував чутки про стан здоров'я російського лідера Володимира Путіна та назвав його головне захворювання. Про це глава держави розповів в інтерв'ю американському телеканалу NBC.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Політика" в Facebook Підписатись

Співрозмовник попросив Володимира Зеленського прокоментувати інформацію про стан здоров'я Володимира Путіна, на що президент відповів: "Чесно кажучи, я не знаю, що відбувається з Володимиром Путіним".

Глава держави вважає, що в лідера Кремля справді серйозне захворювання, але воно кардинально відрізняється від того, про що пишуть західні ЗМІ.

"Це хвороба щодо поваги до нашого народу, хвороба до захоплення, хвороба до таких тортур, які вони зробили на нашій землі. Це складний момент і це хвороба, і це питання не лише однієї людини", — продовжив Зеленський, коментуючи стан здоров'я Володимира Путіна.

До того ж, як стверджує президент України, подібна хвороба проявляється і в оточенні глави Кремля. Зеленський вважає, що неповага до міжнародного права та життя людей є серйозною загрозою для існування нашої країни.

Варто зазначити, що під час інтерв'ю телеканалу NBC Володимир Зеленський розповів про складну ситуацію на фронті. За словами президента, ЗС РФ перевершує українську армію за чисельністю озброєння та особового складу. Зеленський також зазначив, що без посиленої підтримки країн Заходу Україна ризикує програти у повномасштабній війні з Росією.

З початку повномасштабного вторгнення ЗС РФ в Україну в західних ЗМІ почала з'являтися інформація про те, що Володимир Путін смертельно хворий. Так, наприкінці травня британський таблоїд Daily Star стверджував, що російський президент помер, а Кремль використовує його двійників на публіці.

Про можливу хворобу Володимира Путіна також писали російські ЗМІ. Оглядач видання "Деталі" Марк Котляревський стверджував, що президент РФ готується до операції після того, як у нього діагностували рак підшлункової залози.

Американське видання Newsweek на початку червня писало, що Володимир Путін після повномасштабного вторгнення в Україну проходив курс хіміотерапії на тлі діагностованої онкології.