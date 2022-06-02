Путін у квітні проходив курс лікування через онкологію, — Newsweek

У матеріалі журналістів йдеться про те, що президент Росії міг довго не з'являтися на публіці не лише через рак, а й через замах на нього, якому запобігли спецслужби.

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Президент Росії Володимир Путін у квітні проходив лікування через онкологічне захворювання. Про це пише видання Newsweek з посиланням на три джерела в американській розвідці, які ознайомилися із засекреченою доповіддю, підготовленою для президента США Джо Байдена.

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У матеріалі йдеться про те, що високопосадовці, які представляють одразу три розвідувальні відомства, стурбовані тим, що Володимир Путін стає все більш параноїдальним щодо своєї влади. Більше того, провідним спеціалістам на тлі такої поведінки стало складніше аналізувати можливі дії ЗС РФ в Україні.

У звіті, за даними Newsweek, йдеться про те, що Володимир Путін через онкологію у квітні завершив курс лікування. Понад те, як сказано в доповіді, на президента РФ після повномасштабного вторгнення в Україну готували замах, якому запобігли російські спецслужби.

"Хватка Путіна сильна, але вже не абсолютна. За весь час його правління всередині Кремля ніколи не було такої інтенсивної боротьби, всі відчувають, що кінець близький", — стверджує один із співрозмовників, який ознайомився з доповіддю, підготовленою для Джо Байдена.

Разом з цим, розвідники закликають не проводити паралелі між Володимиром Путіним із колишнім президентом Іраку Саддамом Хусейном та ліквідованим лідером Аль-Каїди Усамою бен Ладеном. Свою думку вони пояснюють тим, що у минулому спецслужби робили помилкові звіти щодо зазначених осіб, сформувавши неправильну політику США щодо своїх опонентів.

"Чи хворий Путін? Безумовно. Але ми не повинні дозволяти очікуванню його смерті керувати активними діями з нашого боку. Вакуум влади після Путіна може бути дуже небезпечним для світу. Росія, яка володіє ядерною зброєю, все одно залишається Росією, незалежно від того, сильний Путін чи слабкий, перебуває він усередині країни чи ні, і небажання провокувати його чи його потенційного наступника на думку про те, що ми страшенно зацікавлені у їхньому знищенні", — продовжив один із співрозмовників.

Інший розвідник у спілкуванні з журналістами заявив, що смерть Путіна не лише зупинить війну в Україні та призведе до можливої зміни режиму в РФ, а й зменшить загрозу ядерної війни на Землі. Ще один співрозмовник закликав не акцентувати увагу на можливій хворобі президента Росії, оскільки навіть, маючи онкологічне захворювання, лідер Кремля продовжує погрожувати цивілізованим країнам.

Нагадаємо, раніше британські ЗМІ стверджували, що Володимир Путін помер, а на публіці замість президента країни з'являються його двійники. За даними журналістів, які спілкувалися з розвідниками, російські чиновники до останнього приховуватимуть смерть глави Кремля, щоб якнайдовше залишатися при владі.

Російські ЗМІ, зі свого боку, повідомляли, що у Володимира Путіна діагностували рак підшлункової залози, через який президента РФ готують до термінового хірургічного втручання.