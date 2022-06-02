Путин в апреле проходил курс лечения из-за онкологии, — Newsweek

В материале журналистов говорится о том, что президент России мог долго не появляться на публике не только из-за рака, но и из-за покушения на него, которое было предотвращено спецслужбами.

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Президент России Владимир Путин в апреле проходил лечение на фоне онкологического заболевания. Об этом пишет издание Newsweek со ссылкой на трех источников в американской разведке, которые ознакомились с засекреченным докладом, подготовленным для президента США Джо Байдена.

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В материале говорится о том, что высокопоставленные чиновники, которые представляют сразу три разведывательных ведомства, обеспокоены тем, что Владимир Путин становится все более параноидальным в отношении своей власти. Более того, ведущим специалистам на фоне такого поведения стало сложнее анализировать возможные действия ВС РФ в Украине.

В отчете, по данным Newsweek, говорится о том, что Владимир Путин из-за онкологии в апреле завершил курс лечения. Более того, как сказано в докладе, на президента РФ после полномасштабного вторжения в Украину готовили покушение, которое было предотвращено российскими спецслужбами.

"Хватка Путина сильна, но уже не абсолютна. За все время его правления внутри Кремля никогда не было такой интенсивной борьбы, все чувствуют, что конец близок", — утверждает один из собеседников, который ознакомился с докладом, подготовленным для Джо Байдена.

Вместе с этим, разведчики призывают не проводить параллели между Владимиром Путиным с бывшим президентом Ирака Саддамом Хусейном и ликвидированным лидером Аль-Каиды Усамой бен Ладеном. Свое мнение они объясняют тем, что в прошлом спецслужбы делали ошибочные отчеты в отношении указанных лиц, сформировав неверную политику США в отношении своих оппонентов.

"Болен ли Путин? Безусловно. Но мы не должны позволять ожиданию его смерти управлять активными действиями с нашей стороны. Вакуум власти после Путина может быть очень опасен для мира. Россия, обладающая ядерным оружием, все равно остается Россией, независимо от того, силен Путин или слаб, находится он внутри страны или нет, и нежелания провоцировать его или его потенциального преемника на мысль о том, что мы чертовски заинтересованы в их уничтожении", — продолжил один из собеседников.

Другой разведчик в общении с журналистами заявил, что смерть Путина не только остановит войну в Украине и приведет к возможной смене режима в РФ, но и уменьшит угрозу ядерной войны на Земле. Еще один собеседник призвал не акцентировать внимание на возможной болезни президента России, поскольку даже имея онкологическое заболевание лидер Кремля продолжает угрожать цивилизованным странам.

Напомним, ранее британские СМИ утверждали, что Владимир Путин умер, а на публике вместо президента страны появляются его двойники. По данным журналистов, которые общались с разведчиками, российские чиновники до последнего будут скрывать смерть главы Кремля, чтобы как можно дольше оставаться у власти.

Российские СМИ, в свою очередь, сообщали, что у Владимира Путина диагностировали рак поджелудочной железы, из-за которого президента РФ готовят к срочному хирургическому вмешательству.