"Путин серьезно болен", — Зеленский о состоянии здоровья главы Кремля

По словам украинского президента, болезнь проявляется в неуважении к жизни людей, а также похищениях и пытках над украинцами.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал слухи о состоянии здоровья российского лидера Владимира Путина и назвал его главное заболевание. Об этом глава государства рассказал в интервью американскому телеканалу NBC.

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Собеседник попросил Владимира Зеленского прокомментировать информацию о состоянии здоровья Владимира Путина, на что президент Украины ответил: "Честно говоря, я не знаю, что происходит с Владимиром Путиным".

Глава государства считает, что у лидера Кремля действительно серьезное заболевание, но оно кардинально отличается от того, о чем пишут западные СМИ.

"Это болезнь относительно уважения к нашему народу, болезнь к захвату, болезнь к таким пыткам, которые они сделали на нашей земле Это сложный момент и это болезнь, и это вопрос не только одного человека", — продолжил Зеленский, комментируя состояние здоровья Владимира Путина.

Более того, как утверждает президент Украины, подобная болезнь проявляется и в окружении главы Кремля. Зеленский считает, что неуважение к международному праву и жизни людей является серьезной угрозой для существования нашей страны.

Стоит отметить, что в ходе интервью телеканалу NBC Владимир Зеленский рассказал о сложной ситуации на фронте. По словам президента, ВС РФ превосходят украинскую армию по численности вооружения и личного состава. Зеленский также отметил, что без усиленной поддержки стран Запада Украина рискует проиграть в полномасштабной войне с Россией.

С начала полномасштабного вторжения ВС РФ в Украину в западных СМИ начала появляться информация о том, что Владимир Путин смертельно болен. Так, в конце мая британский таблоид Daily Star утверждал, что российский президент скончался, а Кремль использует его двойников на публике.

О возможной болезни Владимира Путина также писали российские СМИ. Обозреватель издания "Детали" Марк Котляревский утверждал, что президент РФ готовится к операции после того, как у него диагностировали рак поджелудочной железы.

Американское издание Newsweek в начале июня писало, что Владимир Путин после полномасштабного вторжения в Украину проходил курс химиотерапии на фоне диагностированной онкологии.