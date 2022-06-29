"Их в десять раз больше": Зеленский рассказал о сложной ситуации на фронте

По словам президента, российские войска несут потери в технике и личном составе в пять раз больше, чем ВСУ. Однако количество вражеских войск все равно преобладает, поэтому без поддержки стран Запада Украина не выдержит.

Владимир Зеленский рассказал, что сейчас украинским военным на фронте очень сложно. По его словам, хоть и ВС РФ теряют большое количество техники и солдат, они все равно имеют преимущество над украинской армией по численности вооружения и войск, которые сегодня задействованы на войне. Об этом президент Украины рассказал в интервью американскому телеканалу NBC.

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Однако Зеленский отметил, что российская армия несет большие потери, чем ВСУ. Он заявил, что на одного украинского воина российские войска теряют пятеро солдат. Там, где Украина теряет один танк, Россия также теряет пять.

"Но нужно быть справедливым и сказать, что нам действительно сложно. Нам сложно, потому что опять-таки другие цифры, потому что на один наш танк у них десять своих танков, на одного нашего бойца — десять их военных. И какими бы мы крепкими ни были, их в десять раз больше и это очень сложно", — поделился глава государства.

Он также сказал, что несмотря на сложности и отступление на некоторых участках фронта, украинские военные продолжают оборону, а на некоторых участках идут в контрнаступление и продвигаются вперед. Владимир Зеленский отметил, что Украина не выстоит в противостоянии с Россией без помощи стран Запада и добавил, что эта война всего цивилизованного мира с РФ.

"Один на один с Россией — я понимаю, что нам будет сложно и, наверное, мы не выдержим. Поэтому очень важна поддержка Европы и, прежде всего, поддержка США… Это не просто война Украины с Россией, это война всего цивилизованного мира с РФ, с их военно-политическим руководством, с их армией. Мы не сможем одни, и слава Богу, нам помогают", — заявил Зеленский.

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Напомним, 29 июня Генштаб в утренней сводке сообщил, что ВС РФ ведут наступление возле Бахмута и укрепляются в районе Углегорской ТЭС. Кроме того, российские войска также не прекращают штурмовые действия в районе Лисичанска и Славянска, перебрасывая на фронт дополнительные БТГ.

В то же время аналитики Института изучения войны отметили, что ВСУ освободили два населенных пункта при контрнаступлении под Херсоном. По неподтвержденным данным, речь идет о селах Зеленый Гай и Барвинок, которые находятся в 25 километрах от оккупированного областного центра.