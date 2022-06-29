"Їх удесятеро більше": Зеленський розповів про складну ситуацію на фронті

За словами президента, російські війська зазнають втрат у техніці й особовому складі вп'ятеро більше, ніж ЗСУ. Проте кількість ворожих військ усе одно переважає, тож без підтримки країн Заходу Україна не витримає.

Володимир Зеленський розповів, що наразі українським військовим на фронті дуже складно. За його словами, хоч і ЗС РФ втрачають велику кількість техніки та солдатів, вони все одно мають перевагу над українською армією за чисельністю озброєння та військ, які сьогодні задіяні на війні. Про це президент України розповів в інтерв'ю американському телеканалу NBC.

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Однак Зеленський зазначив, що російська армія зазнає більших втрат, ніж ЗСУ. Він заявив, що на одного українського воїна російські війська втрачають п'ятеро солдатів. Там, де Україна втрачає один танк, Росія також втрачає п'ять.

"Але треба бути справедливим і сказати, що нам справді складно. Нам складно, бо знову ж таки інші цифри, бо на один наш танк у них десять своїх танків, на одного нашого бійця — десять їхніх військових. І якими б ми міцними не були, їх удесятеро більше, і це дуже складно", — поділився глава держави.

Він також сказав, що незважаючи на складнощі та відступ на деяких ділянках фронту, українські військові продовжують оборону, а на деяких ділянках ідуть у контрнаступ і просуваються вперед. Володимир Зеленський зазначив, що Україна не вистоїть у протистоянні з Росією без допомоги країн Заходу, і додав, що це війна всього цивілізованого світу з РФ.

"Наодинці з Росією — я розумію, що нам буде складно і, напевно, ми не витримаємо. Тому дуже важлива підтримка Європи і, насамперед, підтримка США... Це не просто війна України з Росією, це війна всього цивілізованого світу з РФ, з їхнім військово-політичним керівництвом, з їхньою армією. Ми не зможемо одні, і дякувати Богу, нам допомагають", — заявив Зеленський.

[ + – ] Початок із 30:38

Нагадаємо, 29 червня Генштаб у ранковому зведенні повідомив, що ЗС РФ веде наступ біля Бахмута й зміцнюється в районі Вуглегірської ТЕС. Крім того, російські війська також не припиняють штурмових дій у районі Лисичанська та Слов'янська, перекидаючи на фронт додаткові БТГ.

Водночас аналітики Інституту вивчення війни зазначили, що ЗСУ звільнили два населені пункти під час контрнаступу під Херсоном. За непідтвердженими даними, йдеться про села Зелений Гай і Барвінок, які розташовані за 25 кілометрів від окупованого обласного центру.