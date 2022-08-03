"Коллективный Путин": Буданов рассказал о двойниках главы Кремля (видео)

Руководитель ГУР МО отмечает, что у тех персонажей, которые исполняют роль Путина, можно заметить разные повадки, манеры, походки и даже разный рост.

У российского президента Владимира Путина есть двойники, которые могут заменять его в различных публичных местах. К такому выводу пришел руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в сюжете, опубликованном 2 августа в Facebook ГУР.

В Сети доступна разная информация относительно двойников Путина, однако заметить различия между персонажами, исполняющими роль российского президента можно самостоятельно.

"Если вы проанализируете даже по открытым источникам информации того Путина, которого показывали в 1999 году, до 2010 года в основном, там тоже были двойники. Но в целом, тот человек и тот человек которого показывают сейчас — это точно разные люди", — отметил Буданов.

[ + – ] В Сети опубликована таблица предполагаемых двойников Путина

По его словам, если присмотреться, то можно заметить, что у "путинов" разные повадки, манеры, походки и даже разный рост.

Кроме того, журналисты неоднократно отмечали проблемы со здоровьем у главы Кремля. Иногда на кадрах Путин у него заметны проблемы с опрнодвигательным аппаратом — его правая рука часто остается неподвижной. Например, 12 апреля президент РФ встретился с Министром обороны России Сергеем Шойгу. Во время встречи он сидит в кресле в неестественной позе, а его правая рука вцепилась в край стола и оставалась там все время неподвижной.

"Коллективный Путин — это максимально правильная формулировка. Кто сегодня исполняет роль условного Путина — это вопрос абсолютно открытый ", — подчеркнул Буданов.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал слухи о болезни президента Владимира Путина. По его словам, глава Кремля действительно болен, но не теми болезнями, о которых пишут СМИ. Прежде всего, это болезнь относительно уважения к украинскому народу и международному праву.

Директор ЦРУ Уильям Бернс 21 июля заявил, что американской разведки нет доказательств психического или физического истощения президента РФ. Бернс пришел к выводу, что Путин "слишком здоров".