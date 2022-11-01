Путін використовує на публіці щонайменше трьох двійників, — Буданов

Єдине, що видає двійників, як вважає начальник ГУР, це ріст, мова тіла та мочки вух, які у кожної людини унікальні.

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Президент Росії Володимир Путін має у своєму розпорядженні щонайменше трьох двійників, яким спеціально зробили пластичні операції. Про це начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов розповів в інтерв'ю британському таблоїду The Daily Mail.

За його словами, повномасштабна війна РФ проти України не піддається жодній логіці. У цьому контексті Кирило Буданов поставив питання, чи приймає зараз Володимир Путін ключові рішення, оскільки на публіці знову почали помічати двійників російського президента.

"Ми знаємо конкретно про трьох людей, які постійно з'являються, але скільки їх всього, ми не знаємо. Всі вони зробили пластичні операції, щоб виглядати однаково з Путіним. Єдине, що їх видає, — це ріст. Це видно на відео та фотографіях. Також жести, мова тіла та мочки вух, оскільки вони у кожної людини унікальні", — продовжив Буданов у спілкуванні з журналістами і припустив, що Путін публічно використовує двійників, щоб приховати факт втрати своєї влади у Кремлі.

Начальник воєнної розвідки України зазначив, що раніше "копії" російського президента з'являлися на публіці в особливих випадках, але останнім часом це стало "звичайною практикою". Буданов відмовився відповідати на уточнювальне питання, куди зник Володимир Путін.

За словами генерал-майора, у Кремлі "зміни неминучі" після вторгнення в Україну та провалу ЗС РФ на передовий, а встановлення нового політичного порядку в Москві має відповідати інтересам усього цивілізованого Заходу.

Зазначимо, що про двійників Володимира Путіна Кирило Буданов розповідав ще на початку жовтня. Начальник воєнної розвідки України стверджував, що розрізняє кількох людей, яких Кремль на публічних заходах видає за президента.

Також повідомлялося, що у серпні ГУР Міноборони України опублікувало сюжет, присвячений двійникам Володимира Путіна.