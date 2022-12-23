"Что-то не то": Путин отправил двойника на встречу с Лукашенко, – экс-сотрудник КГБ (видео)
По мнению бывшего российского разведчика Сергея Жирнова, Владимир Путин не стал бы есть хлеб на чужой территории.
Президент Российской Федерации Владимир Путин мог использовать двойника во время своего визита в Беларусь 19 декабря. Данным предположением поделился бывший сотрудник КГБ и разведки РФ Сергей Жирнов с журналистами "Униан".
Жирнов считает, что российский президент не стал бы рисковать, употребляя в пищу хлеб, с которым его встречали в аэропорту Минска. Эксперт допускает, что Путин мог выйти из другого трапа и сразу направиться в резиденцию.
"А вот двойник общался с Лукашенко, целовался с ним, обнимался и прочее". – поделился своими соображениями бывший разведчик.
Сергей Жирнов также упомянул о том, как Владимир Путин общался с президентом Франции Эммануэлем Макроном за шестиметровым столом. По его словам, для того, чтобы контактировать с президентом РФ люди были вынуждены каждые две недели сдавать анализы.
"Уверенности, что это настоящий Путин, нет. Или если это настоящий Путин, то у него что-то происходит совсем не то. Кстати, заметно, что у него происходит что-то не то", — заявил Сергей Жирнов.
Экс-сотрудник российских спецслужб также сообщил, что Владимир Путин мог привезти хлеб с собой в самолете, а девушки, которые встречали российского президента в аэропорту Минска вполне могут оказаться сотрудницами Федеральной службы охраны РФ.
Напомним, что по словам начальника Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова, Владимир Путин имеет в своем распоряжении как минимум трех двойников. Об этом Буданов рассказал в интервью британскому изданию The Daily Mail.
Фокус также писал о том, что "зона СВО" которую якобы посетил Владимир Путин 16 декабря, расположена на территории России. В российском издании "Агентство" подметили, что помещение, в котором находился президент РФ напоминает штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону.
Еще мы сообщали, что, отвечая на вопросы журналистов 22 декабря Владимир Путин впервые назвал российско-украинскую войну "войной". За употребление слова "война" по отношению к событиям в Украине в России предусмотрена уголовная ответственность.