"Что-то не то": Путин отправил двойника на встречу с Лукашенко, – экс-сотрудник КГБ (видео)

По мнению бывшего российского разведчика Сергея Жирнова, Владимир Путин не стал бы есть хлеб на чужой территории.

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Президент Российской Федерации Владимир Путин мог использовать двойника во время своего визита в Беларусь 19 декабря. Данным предположением поделился бывший сотрудник КГБ и разведки РФ Сергей Жирнов с журналистами "Униан".

Жирнов считает, что российский президент не стал бы рисковать, употребляя в пищу хлеб, с которым его встречали в аэропорту Минска. Эксперт допускает, что Путин мог выйти из другого трапа и сразу направиться в резиденцию.

"А вот двойник общался с Лукашенко, целовался с ним, обнимался и прочее". – поделился своими соображениями бывший разведчик.

Сергей Жирнов также упомянул о том, как Владимир Путин общался с президентом Франции Эммануэлем Макроном за шестиметровым столом. По его словам, для того, чтобы контактировать с президентом РФ люди были вынуждены каждые две недели сдавать анализы.

"Уверенности, что это настоящий Путин, нет. Или если это настоящий Путин, то у него что-то происходит совсем не то. Кстати, заметно, что у него происходит что-то не то", — заявил Сергей Жирнов.

[ + – ] Интервью Сергея Жирнова журналисту "Униан"

Экс-сотрудник российских спецслужб также сообщил, что Владимир Путин мог привезти хлеб с собой в самолете, а девушки, которые встречали российского президента в аэропорту Минска вполне могут оказаться сотрудницами Федеральной службы охраны РФ.

Напомним, что по словам начальника Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова, Владимир Путин имеет в своем распоряжении как минимум трех двойников. Об этом Буданов рассказал в интервью британскому изданию The Daily Mail.

Фокус также писал о том, что "зона СВО" которую якобы посетил Владимир Путин 16 декабря, расположена на территории России. В российском издании "Агентство" подметили, что помещение, в котором находился президент РФ напоминает штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону.

Еще мы сообщали, что, отвечая на вопросы журналистов 22 декабря Владимир Путин впервые назвал российско-украинскую войну "войной". За употребление слова "война" по отношению к событиям в Украине в России предусмотрена уголовная ответственность.