Оговорка по Фрейду: Путин впервые назвал войну в Украине "войной" (видео)

При этом за употребление слова "война" по отношению к нынешним событиям в Украине российским гражданам грозит уголовная ответственность за дискредитацию ВС РФ.

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Президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов, впервые употребил слово "война" в отношении войны в Украине. До этого глава Кремля исключительно употреблял термин "специальная военная операция". Кадры пресс-конференции Путина опубликовали российские СМИ.

"Наша цель не раскручивать маховик военного конфликта, а наоборот — закончить эту войну. Мы к этому стремимся и будем стремиться", — сказал Путин, выступая перед журналистами.

Однако российские СМИ отметили, что Путин произнес слово "война" в контексте вооруженного конфликта в Украине 27 октября, выступая на пленарной сессии XIX заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай". Только тогда он озвучил фразу "гражданская война".

"Украинцы и русские один народ. Это исторический факт. Сейчас происходит отчасти гражданская война. Украина складывалась как искусственное государство после крушения Российской империи", — сказал Путин в конце октября.

Между тем слово "война" после начала полномасштабного вооруженного вторжения РФ в Украину было криминализировано в России, при этом гражданам грозит наказание вплоть до уголовного. Прецедентом для этого стало судебное разбирательство в отношении Telegram-канала "Сетевые свободы".

Как сообщают журналисты ВВС, в ходе заседания Тверского суда Москвы прокурор Дмитрий Вагурин назвал две причины, по которым нельзя говорить и писать в соцсетях слово "война" в контексте войны в Украине. Если кратко, то, во-первых — РФ формально не объявляла войну Украине, а в стране не наступили правовые последствия этому (мобилизация, комендантский час и т.д). Во-вторых, термин "война" является недостоверным изложением сути "проводимой военной операции в Украине", пояснил прокурор.

Ранее обозреватели издания The Financial Times опубликовали материал, в котором говорилось о том, что президент РФ Владимир Путин начал готовить россиян к затяжной войне с Украиной, назвав ситуацию с войной "чрезвычайно сложной". Отмечалось, что несмотря на трудности, с которыми столкнулись оккупанты, Путин не собирается отказываться от своих изначальных целей в Украине.