Обмовка по Фрейду: Путін вперше назвав війну в Україні "війною" (відео)

Водночас за вживання слова "війна" стосовно нинішніх подій в Україні російським громадянам загрожує кримінальна відповідальність за дискредитацію ЗС РФ.

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Президент РФ Володимир Путін, відповідаючи на запитання журналістів, уперше вжив слово "війна" щодо війни в Україні. До цього глава Кремля лише вживав термін "спеціальна військова операція". Кадри пресконференції Путіна опублікували російські ЗМІ

"Наша мета не розкручувати маховик воєнного конфлікту, а навпаки — закінчити цю війну. Ми цього прагнемо і прагнутимемо", — сказав Путін, виступаючи перед журналістами.

Однак російські ЗМІ зазначили, що Путін сказав слово "війна" в контексті збройного конфлікту в Україні 27 жовтня, виступаючи на пленарній сесії XIX засідання Міжнародного дискусійного клубу "Валдай". Тільки тоді він озвучив фразу "громадянська війна".

"Українці та росіяни один народ. Це історичний факт. Зараз відбувається частково громадянська війна. Україна складалася як штучна держава після краху Російської імперії", — сказав Путін наприкінці жовтня.

Тим часом слово "війна" після початку повномасштабного збройного вторгнення РФ в Україну було криміналізовано в Росії, разом з тим громадянам загрожує покарання аж до кримінального. Прецедентом для цього став судовий розгляд щодо Telegram-каналу "Мережеві свободи".

Як повідомляють журналісти ВВС, під час засідання Тверського суду Москви прокурор Дмитро Вагурін назвав дві причини, через які не можна говорити і писати в соцмережах слово "війна" у контексті війни в Україні. Якщо коротко, то, по-перше, РФ формально не оголошувала війну Україні, а в країні не настали правові наслідки цього (мобілізація, комендантська година тощо). По-друге, термін "війна" є недостовірним викладом суті "воєнної операції в Україні, що проводиться", пояснив прокурор.

Раніше оглядачі видання The Financial Times опублікували матеріал, у якому йшлося про те, що президент РФ Володимир Путін почав готувати росіян до затяжної війни з Україною, назвавши ситуацію з війною "надзвичайно складною". Наголошувалося, що незважаючи на труднощі, з якими зіткнулися окупанти, Путін не збирається відмовлятися від своїх початкових цілей в Україні.