"Все перебуватиме під контролем": Путін готує росіян до затяжної війни, — ЗМІ

За словами журналістів, інакодумство в Росії придушуватиметься жорсткіше, а влада спецслужб лише посилиться.

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Президент Росії Володимир Путін почав готувати росіян до затяжної війни з Україною. Він назвав ситуацію з війною "надзвичайно складною", про що пише видання The Financial Times.

Журналісти пишуть, що під час звернення до співробітників російських спецслужб Путін заявив, що РФ зіткнулася із труднощами на окупованих територіях України. За його словами, "працювати там важко".

Видання пише, що колишні високопосадовці Кремля впевнені, що Путін не збирається відмовлятися від своїх початкових цілей на повне захоплення України, незважаючи на всі заяви про готовність до переговорів.

Під час свого звернення Путін натякнув, що інакомислення в Росії пригнічуватиметься жорсткіше. Так, продовжуватиметься підготовка до загроз режиму Кремля.

"Місця скупчення громадян, стратегічні об'єкти, транспортна та енергетична інфраструктура повинні бути під постійним контролем", — заявив Путін.

За його словами, всі спецслужби мають бути максимально готовими та працювати у посиленому режимі.

"Дії західних спецслужб необхідно жорстко припиняти. Зрадники, шпигуни та саботажники мають бути своєчасно викриті", — сказав глава Кремля.

Раніше Фокус писав, що ЗМІ з'ясували, що Володимир Путін може страждати від хвороби Паркінсона. Так, голова московського відділу видання Newsweek Оуен Метьюз заявив, що президент РФ може бути хворим на інше серйозне захворювання. За словами режисера Олівера Стоуна, Путін у 2017 році був хворий на рак, проте зміг вилікуватися.

Ще нагадаємо, що Данилов розповів, чи піде Путін на усунення свого союзника. Секретар РНБО вважає, що президент РФ продовжує тиснути на білоруського політика, намагаючись схилити його на пряму участь у війні з Україною.