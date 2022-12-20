"Тремтить рука": Володимир Путін може страждати від хвороби Паркінсона, — ЗМІ

За словами режисера Олівера Стоуна, Путін у 2017 році був хворий на рак, проте зміг вилікуватися.

Related video

Глава московського відділу видання Newsweek Оуен Метьюз заявив, що президент РФ Володимир Путін може бути хворий на хворобу Паркінсона або на інше серйозне захворювання. Про це пише Express.

"Дуже складно сказати. Річ не лише у зустрічах із фахівцями з раку… він явно провів до 135 днів із фахівцями з онкології з 2017 року", — заявив експерт.

Він послався на бесіду з голлівудським режисером Олівером Стоуном, який зняв кілька документальних фільмів про Путіна. За його словами, глава Кремля ще 2017 року хворів на рак, але зміг вилікуватися.

Метьюз зазначив, що на різних відео з Путіним можна побачити, що в нього тремтить права рука. Саме це може говорити про те, що у нього хвороба Паркінсона. Однак не всі вірять у те, що президент РФ може бути хворим, оскільки він може це вдало приховувати.

Видання пише, що ще у травні колишній агент британської спецслужби Мі-6 Крістофер Стіл заявив, що Путіна часто супроводжують лікарі.

Проте журналісти зазначили, що директор ЦРУ Вільям Бернс у липні заявив, що Путін виглядає "надто здоровим". Щоправда, потім уточнив, що його коментар не можна сприймати як офіційну заяву "розвідки".

Хвороба Паркінсона

Це прогресивне хронічне дегенеративне захворювання. Найчастіше на них хворіють люди старшого віку. Серед симптомів м'язова ригідність (неподатливість), тремор та нестійкість. Хворобу спричиняє загибель нервових клітин, які виробляють дофамін.

Раніше Фокус писав, що Путін у Кремлі роздав ордени "губернаторам" захоплених регіонів України. Державні нагороди вручили Денису Пушиліну, Леоніду Пасічнику, Євгену Балицькому, Володимиру Сальдо, а також воєнкорам, які висвітлюють військову агресію РФ проти України.

Ще нагадаємо, що пропагандистка Симоньян подякувала Путіну за розпалювання воєн. Свою подяку промову головна редакторка телеканалу RT виголосила після того, як російський президент нагородив її Орденом Пошани за "чисельні заслуги перед Батьківщиною".