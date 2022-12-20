Вбивство Лукашенка: Данілов розповів, чи піде Путін на усунення союзника (відео)

Секретар РНБО вважає, що президент РФ продовжує тиснути на білоруського політика, намагаючись схилити його на пряму участь у війні з Україною.

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Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов в ефірі національного телемарафону висловився щодо того, наскільки реальною є загроза для життя Олександра Лукашенка з боку Кремля. За словами секретаря, президент РФ Володимир Путін навряд чи піде на вбивство білоруського колеги.

Коментуючи зустріч Путіна та Лукашенка у Мінську, Данілов заявив, що Путін чинить тиск на білоруського політика, щоб нарешті схилити його до прямої участі Білорусі у війні проти України, використовуючи армію та населення.

"Ми готові до будь-якого розвитку подій. Ми розуміємо, що Путін змушує Лукашенка для того, щоб він нарешті прийняв рішення взяти участь вже у відкритій війні, з використанням свого населення та своїх військових", — сказав Данілов.

Ведучі телемарафону поцікавилися, наскільки можна довіряти інформації про те, що Лукашенко може повторити долю міністра закордонних справ Білорусі Володимира Макея. На це Данілов відповів, що Путін навряд чи піде на такі заходи.

"Я не думаю, що Путін зважиться на такий крок. Справа в тому, що білоруський народ не має жодного бажання воювати з нами. Йому не так промивали мізки, як Путін промивав з 2000-х років, знищуючи свою країну", — зазначив Данілов.

Раніше повідомлялося, що президент РФ Володимир Путін та міністр оборони РФ Сергій Шойгу прибули до Білорусі на зустріч із Олександром Лукашенком. У Мінську білоруський політик особисто зустрів делегацію з Москви.

Коментуючи зустріч Путіна та Лукашенка, представник ГУР Міноборони України зазначив, що Мінськ не готовий вступати в повномасштабну війну проти України. Водночас Лукашенко готовий надати територію Білорусі як полігон для навчання мобілізованих росіян та їх подальше відправлення на фронт в Україну.