"Самовбивство для режиму": Лукашенко не готовий вступати у війну проти України, —ГУР

Представник української розвідки Андрій Юсов зазначив, що Білорусь допомагає РФ озброєнням, технікою та боєкомплектами. Проте білоруські військові не зацікавлені у нападі на Україну.

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Олександр Лукашенко не готовий вступати у повномасштабну війну проти України. Таке рішення було б самогубним для його режиму. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в ефірі телеканалу Freedom.

Однак він зазначив, що Білорусь забезпечує допомогу озброєнням, технікою та боєкомплектами для російської армії.

"Щодо повномасштабної участі в наземній операції: ми не бачимо готовності режиму Лукашенка йти на цей крок, але допомога іншого характеру — озброєнням, технікою, важкою технікою та боєкомплектами — так, диктатор готовий і надає таку допомогу", — сказав Юсов.

Представник розвідки зазначив, що Олександр Лукашенко також готовий надати територію Білорусі як полігон для навчання мобілізованих росіян та їх подальше відправлення на фронт в Україні.

Андрій Юсов вважає, що однією з причин відмови Мінська від участі у війні проти України є небажання білоруських військових, які у разі прийняття такого рішення мають намір масово здаватися в полон ЗСУ.

"Це було б самогубством — політичним та оборонним. Якби це сталося, то за таким сценарієм режиму Лукашенку було б набагато гірше, ніж зараз", — вважає він.

За його словами, керівник Білорусі розуміє це, тому обмежується гучними заявами, проводить маневри та брязкає зброєю.

Нагадаємо, 20 грудня Командувач об'єднаними силами ЗСУ Сергій Наєв заявив, що рівень військової загрози з боку Білорусі зростає. За його словами, у Генштабі вживають усіх необхідних заходів для відповіді.

Аналітики з Інституту вивчення війни вважають, що Лукашенко міг відмовити Путіну у питанні приєднання до війни проти України під час їхньої зустрічі 19 грудня. За оцінками експертів, глава Кремля хотів іншого результату від переговорів з білоруським диктатором.