За словами Сергія Наєва, потенціалу сил, зосереджених у Білорусі, достатньо для створення загрози Україні. У Генштабі ЗСУ вживають усіх необхідних заходів.

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Командувач об'єднаними силами ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв заявив, що ЗСУ вживає адекватних заходів у відповідь на зростання воєнної загрози з боку Білорусі. Про це повідомляє Міноборона України. Відео з відповідною заявою опублікувала пресслужба Міноборони України.

У Білорусі зосереджено деякі підрозділи ворога — це 2 мотострілецька дивізія Першої танкової армії та підрозділи з "Іскандерами". Вони призначені для удару по цілях на території України.

"Цього потенціалу наразі достатньо для створення загрози Україні та проведення тактичних дій. Водночас ми уважно стежимо за перекиданням із Росії озброєння та робимо відповідний аналіз. Рівень воєнної загрози зростає, але ми вживаємо адекватних заходів. Крім цього, у Генштабі ЗСУ передбачено нарощування угруповань у разі суттєвого зростання сил із протилежного боку", — заявив Наєв.

Також російські льотчики проводять тестові польоти на винищувачах МіГ-31К, які здатні запускати ракети "Кинджал". Наєв заявив, що в Україні докладають усіх зусиль для зниження загрози з боку супротивника, тому для цього оголошують повітряну тривогу по всій країні. Такі польоти здійснюються для уточнення цілей на території України.

Нагадаємо, в ISW припускають, що Лукашенко відмовив Путіну в прямій участі у вторгненні. Лідер РФ хотів іншого результату від переговорів.

Раніше Лукашенко заявив, що в Білорусі з'явилися літаки зі спецзарядами, С-400 і ОТРК "Іскандер". Це необхідний крок через напруження на периметрі союзної держави.