У Білорусі з'явилися літаки зі спецзарядами, ППО С-400 та "Іскандер", — Лукашенко (відео)

За словами політика, російська зброя знадобилася через "напруження по периметру союзної держави, насамперед на Заході". Також проводиться підготовка екіпажів пілотів для керування літаками зі "специфічними боєприпасами".

Related video

На спільній пресконференції з президентом РФ Володимиром Путіним білоруський політик Олександр Лукашенко заявив, що армія РБ вже має літаки, які можуть нести "специфічні боєприпаси", а зараз проводиться підготовка екіпажів пілотів. Про це повідомляє "Нова газета. Європа".

Білоруський політик також подякував главі Кремля Володимиру Путіну за передані озброєння. За його словами, на бойове чергування поставили ракетний комплекс С-400 та "Іскандер".

"Поставили на бойове чергування комплекс С-400 і, найголовніше, комплекс "Іскандер", який ви також пообіцявши, передали нам", — сказав Лукашенко, звернувшись до Путіна.

Лукашенко торкнувся теми підготовки екіпажів літаків зі специфічною бойовою частиною.

"Акуратно торкнулися теми, але не ми її, правильно, автори... З підготовки та тренування наших екіпажів, здатних нести спеціальні озброєння та спеціальні боєприпаси, — пояснив Лукашенко. — Ми підготували літаки, виявилося, що у нас такі літаки з радянських часів є. Ми тестували їх у РФ, ми зараз разом із росіянами готуємо екіпажі, які несуть специфічні боєприпаси".

"Це не погроза комусь", зазначив Лукашенко, подякувавши Путіну за поставлені озброєння, які знадобилися у зв'язку з "напругою по периметру союзної держави, насамперед на Заході".

Раніше Фокус повідомляв, що на зустрічі Путіна і Лукашенка в Мінську білоруський політик заявив про "помилки, допущені після СРСР", виклики та погрози.