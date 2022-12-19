"Ошибки после СССР, вызовы и угрозы": что обсудили Путин и Лукашенко в Минске

По словам Александра Лукашенко, Путин приехал в Беларусь для решения некоторых вопросов, требующих непосредственного участия. Он также призвал Запад возобновить диалог о безопасности с РФ. Путин, в свою очередь, назвал Беларусь союзником в прямом смысле слова.

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В понедельник, 19 декабря, в Минске состоялась встреча российской делегации во главе с президентом Владимиром Путиным и представителей Беларуси. Белорусский политик Александр Лукашенко заявил о необходимости укрепления двусторонних отношений в ответ на быстро меняющуюся ситуацию в мире. Об этом сообщает ТАСС.

Непростое время требует политической воли, поскольку от этого зависит место РФ и Беларуси в новой системе международных координат завтра, отметил он.

"Ошибки, допущенные после распада СССР"

"Считаю, что, несмотря на некоторые шероховатости, мы все же находим ответы на вызовы и угрозы", — сказал Лукашенко на пресс-конференции, приуроченной к визиту Путина в Беларусь.

Политик также высказался о том, что нельзя повторять ошибки, допущенные после распада СССР.

Причиной визита Путина в Беларусь была названа невозможность решения ряда вопросов без "непосредственного участия" руководителей двух государств.

Во время визита Путина в Минск Лукашенко также заявил, что западные страны должны "прислушаться к голосу разума" и возобновить диалог о безопасности с РФ.

Он упомянул о том, что двум странам общими усилиями якобы удалось преодолеть нежелательные последствия санкций Запада.

Зачем Путин приехал в Минск?

Путин в Беларуси сегодня, 19 декабря, объяснил, что цель его приезда состоит в том, чтобы "подвести некоторые итоги" в различных областях.

Он уточнил, что в последнее время уделяется достаточно внимания вопросам безопасности.

Беларусь он назвал не только хорошим соседом, но и союзником в прямом смысле слова.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал визит Путина в Беларусь, объяснив, что на переговорах с Лукашенко должны обсуждаться военные вопросы.

Путин пытается втянуть Беларусь в войну в Украине

Вместе с тем, командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев высказал свою версию того, что будут обсуждать Путин и Лукашенко.

Истинная причина визита Путина в Минск заключается в том, чтобы убедить белорусское руководство участвовать в войне против Украины, считает украинский военный.

Наев допустил, что на встрече в Минске должны обсуждаться вопросы дальнейшей агрессии ВС РФ в отношении Украины и более широкого участия белорусской армии в войне. Он упомянул о возможной сухопутной операции объединенных белорусско-российских сил.

Визит Путина в Минск: АЭС и космические проекты

Путин отметил "рекордный товарооборот" между странами. По его словам, в ближайшей перспективе общий объем торговли между странами достигнет 40 млрд долларов.

Глава российского государства также упомянул о том, что Кремль готов развивать атомные проекты в Беларуси, для которых уже есть предварительные договоренности. Совместные планы есть и относительно космической сферы.

Перелет Путина в Минск хотели скрыть

По данным журналистов, несколько президентских самолетов были подняты в небо, чтобы нельзя было сразу понять, в каком из них находился Путин.

Когда Путин летел на встречу с Лукашенко в воздушном пространстве находилось одновременно несколько президентских бортов, журналисты допускают, что это было сделано преднамеренно в целях безопасности главы Кремля.

Путин вылетел из Санкт-Петербурга самолетом Ил-96-300ПУ с регистрационным номером RA-96022. Вместе с тем, чтобы возникла путаница относительно того, в каком самолете находится российский президент, в воздух подняли еще Ил-96-300ПУ. Самолет вылетел из московского аэропорта "Внуково".

Более того, утром в Петербург перегнали два президентских борта.

Напомним, что власти Германии высказали опасения относительно того, что Лукашенко усилит поддержку ВС РФ в Украине. Представитель канцлера Германии считает, что есть риск того, что Лукашенко уступит требованиям Путина и предоставит свою армию для нового масштабного вторжения в Украину.

Ранее Фокус сообщал, что, по словам Дмитрия Пескова, представители двух стран планируют обсудить импортозамещение, совместные проекты в энергетической сфере и вопросы безопасности и общие меры реагирования на угрозы.