"Ошибки после СССР, вызовы и угрозы": что обсудили Путин и Лукашенко в Минске
По словам Александра Лукашенко, Путин приехал в Беларусь для решения некоторых вопросов, требующих непосредственного участия. Он также призвал Запад возобновить диалог о безопасности с РФ. Путин, в свою очередь, назвал Беларусь союзником в прямом смысле слова.
В понедельник, 19 декабря, в Минске состоялась встреча российской делегации во главе с президентом Владимиром Путиным и представителей Беларуси. Белорусский политик Александр Лукашенко заявил о необходимости укрепления двусторонних отношений в ответ на быстро меняющуюся ситуацию в мире. Об этом сообщает ТАСС.
Непростое время требует политической воли, поскольку от этого зависит место РФ и Беларуси в новой системе международных координат завтра, отметил он.
"Ошибки, допущенные после распада СССР"
"Считаю, что, несмотря на некоторые шероховатости, мы все же находим ответы на вызовы и угрозы", — сказал Лукашенко на пресс-конференции, приуроченной к визиту Путина в Беларусь.
Политик также высказался о том, что нельзя повторять ошибки, допущенные после распада СССР.
Причиной визита Путина в Беларусь была названа невозможность решения ряда вопросов без "непосредственного участия" руководителей двух государств.
Во время визита Путина в Минск Лукашенко также заявил, что западные страны должны "прислушаться к голосу разума" и возобновить диалог о безопасности с РФ.
Он упомянул о том, что двум странам общими усилиями якобы удалось преодолеть нежелательные последствия санкций Запада.
Зачем Путин приехал в Минск?
Путин в Беларуси сегодня, 19 декабря, объяснил, что цель его приезда состоит в том, чтобы "подвести некоторые итоги" в различных областях.
Он уточнил, что в последнее время уделяется достаточно внимания вопросам безопасности.
Беларусь он назвал не только хорошим соседом, но и союзником в прямом смысле слова.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал визит Путина в Беларусь, объяснив, что на переговорах с Лукашенко должны обсуждаться военные вопросы.
Путин пытается втянуть Беларусь в войну в Украине
Вместе с тем, командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев высказал свою версию того, что будут обсуждать Путин и Лукашенко.
Истинная причина визита Путина в Минск заключается в том, чтобы убедить белорусское руководство участвовать в войне против Украины, считает украинский военный.
Наев допустил, что на встрече в Минске должны обсуждаться вопросы дальнейшей агрессии ВС РФ в отношении Украины и более широкого участия белорусской армии в войне. Он упомянул о возможной сухопутной операции объединенных белорусско-российских сил.
Визит Путина в Минск: АЭС и космические проекты
Путин отметил "рекордный товарооборот" между странами. По его словам, в ближайшей перспективе общий объем торговли между странами достигнет 40 млрд долларов.
Глава российского государства также упомянул о том, что Кремль готов развивать атомные проекты в Беларуси, для которых уже есть предварительные договоренности. Совместные планы есть и относительно космической сферы.
Перелет Путина в Минск хотели скрыть
По данным журналистов, несколько президентских самолетов были подняты в небо, чтобы нельзя было сразу понять, в каком из них находился Путин.
Когда Путин летел на встречу с Лукашенко в воздушном пространстве находилось одновременно несколько президентских бортов, журналисты допускают, что это было сделано преднамеренно в целях безопасности главы Кремля.
Путин вылетел из Санкт-Петербурга самолетом Ил-96-300ПУ с регистрационным номером RA-96022. Вместе с тем, чтобы возникла путаница относительно того, в каком самолете находится российский президент, в воздух подняли еще Ил-96-300ПУ. Самолет вылетел из московского аэропорта "Внуково".
Более того, утром в Петербург перегнали два президентских борта.
Напомним, что власти Германии высказали опасения относительно того, что Лукашенко усилит поддержку ВС РФ в Украине. Представитель канцлера Германии считает, что есть риск того, что Лукашенко уступит требованиям Путина и предоставит свою армию для нового масштабного вторжения в Украину.
Ранее Фокус сообщал, что, по словам Дмитрия Пескова, представители двух стран планируют обсудить импортозамещение, совместные проекты в энергетической сфере и вопросы безопасности и общие меры реагирования на угрозы.