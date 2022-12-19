"Помилки після СРСР, виклики та загрози": що обговорили Путін і Лукашенко в Мінську

За словами Олександра Лукашенка, Путін приїхав до Білорусі для розв'язання деяких питань, які потребують безпосередньої участі. Він також закликав Захід відновити діалог щодо безпеки з РФ. Путін, своєю чергою, назвав Білорусь союзником у буквальному значенні слова.

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У понеділок, 19 грудня, у Мінську відбулася зустріч російської делегації на чолі з президентом Володимиром Путіним і представниками Білорусі. Білоруський політик Олександр Лукашенко заявив про необхідність зміцнення двосторонніх відносин у відповідь на ситуацію, що швидко змінюється у світі. Про це повідомляє ТАРС.

Непростий час вимагає політичної волі, оскільки від цього залежить місце РФ і Білорусі в новій системі міжнародних координат завтра, зазначив він.

"Помилки, допущені після розпаду СРСР"

"Вважаю, що, незважаючи на деякі шорсткості, ми все ж таки знаходимо відповіді на виклики та загрози", — сказав Лукашенко на пресконференції, приуроченій до візиту Путіна в Білорусь.

Політик також висловився, що не можна повторювати помилок, допущених після розпаду СРСР.

Причиною візиту Путіна в Білорусь назвали неможливість вирішення низки питань без "безпосередньої участі" керівників двох держав.

Під час візиту Путіна в Мінськ Лукашенко також заявив, що західні країни мають "прислухатися до голосу розуму" та відновити діалог про безпеку з РФ.

Він згадав, що двом країнам спільними зусиллями нібито вдалося подолати небажані наслідки санкцій Заходу.

Навіщо Путін приїхав у Мінськ?

Путін у Білорусі сьогодні, 19 грудня, пояснив, що мета його приїзду полягає в тому, щоб "підбити деякі підсумки" в різних областях.

Він уточнив, що останнім часом приділяється достатньо уваги питанням безпеки.

Білорусь він назвав не лише добрим сусідом, а й союзником у прямому значенні слова.

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков прокоментував візит Путіна в Білорусь, пояснивши, що на переговорах із Лукашенком мають обговорюватися військові питання.

Путін намагається втягнути Білорусь у війну в Україні

Водночас командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв висловив свою версію того, що обговорюватимуть Путін і Лукашенко.

Справжня причина візиту Путіна в Мінськ полягає в тому, щоб переконати білоруське керівництво брати участь у війні проти України, вважає український військовий.

Наєв припустив, що на зустрічі в Мінську мають обговорюватися питання подальшої агресії ЗС РФ щодо України та ширшої участі білоруської армії у війні. Він згадав про можливу сухопутну операцію об'єднаних білорусько-російських сил.

Візит Путіна в Мінськ: АЕС і космічні проекти

Путін відзначив "рекордний товарообіг" між країнами. За його словами, у найближчій перспективі загальний обсяг торгівлі між країнами сягне 40 млрд доларів.

Глава російської держави також згадав, що Кремль готовий розвивати атомні проєкти в Білорусі, для яких вже є попередні домовленості. Спільні плани є щодо космічної сфери.

Переліт Путіна в Мінськ хотіли приховати

За даними журналістів, кілька президентських літаків підняли в небо, щоб не можна було відразу зрозуміти, в якому з них був Путін.

Коли Путін летів на зустріч із Лукашенком, у повітряному просторі були одночасно кілька президентських бортів, журналісти припускають, що це було зроблено навмисно з метою безпеки глави Кремля.

Путін вилетів із Санкт-Петербурга літаком Іл-96-300ПУ із реєстраційним номером RA-96022. Натомість, щоб виникла плутанина щодо того, в якому літаку перебуває російський президент, у повітря підняли ще Іл-96-300ПУ. Літак вилетів із московського аеропорту "Внуково".

Крім того, вранці в Петербург перегнали два президентські борти.

Нагадаємо, що влада Німеччини висловила побоювання щодо того, що Лукашенко посилить підтримку ЗС РФ в Україні. Представник канцлера Німеччини вважає, що є ризик того, що Лукашенко поступиться вимогам Путіна та надасть свою армію для нового масштабного вторгнення в Україну.

Раніше Фокус повідомляв, що, за словами Дмитра Пєскова, представники двох країн планують обговорити імпортозаміщення, спільні проєкти в енергетичній сфері та питання безпеки й спільні заходи реагування на загрози.