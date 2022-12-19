Візит Путіна до Мінська хотіли замаскувати: у небо підняли 3 літаки для конспірації, — ЗМІ

За інформацією журналістів, кілька президентських бортів підняли в небо, щоб не було зрозуміло, на якому з них летів Путін. Один літак вилетів із Москви, ще два — із Петербурга.

Related video

Під час польоту президента Росії Володимира Путіна на зустріч з Олександром Лукашенком до Мінська підняли в небо одразу кілька президентських бортів. Ймовірно, це зроблено для того, щоб приховати, на якому борту летить голова Кремля. Про це пише проєкт журналістських розслідувань "МотолькоПомоги".

Повідомляється, що 19 грудня Володимир Путін вилетів із Санкт-Петербурга до Мінська літаком Іл-96-300ПУ з реєстраційним номером RA-96022. Проте, за інформацією журналістів, для конспірації о 14:30 з московського аеропорту "Внуково" було піднято Іл-96-300ПУ з реєстраційним номером RA-96020. Номер рейсу — RSD1/RSD001.

Крім того, вранці до Петербурга перегнали відразу два борти російського президента: RA-96022 і RA-96014. Після зльоту Путіна RA-96014 також підняли в небо.

Навіщо президент РФ приїхав до Білорусі?

19 грудня спікер глави Кремля Дмитро Пєсков заявив, що під час переговорів Путіна та Лукашенка буде можливість обговорити військові питання, "з огляду на турбулентність". Він також заявив, що президент Росії не має наміру примушувати Білорусь брати участь у війні проти України.

16 грудня заявили, що під час переговорів Путін і Лукашенко обговорюватимуть імпортозаміщення, співпрацю в енергетичній сфері, а також приділять увагу питанню безпеки в регіоні та світі.

Проте командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв вважає, що мета Володимира Путіна — залучити білоруські збройні сили до вторгнення в Україну.

Що заявляли Лукашенко та Путін журналістам на зустрічі?

Олександр Лукашенко заявив, що зміцнення російсько-білоруських відносин стало природною відповіддю на мінливе становище у світі. За його словами, пріоритет Білорусі — розв'язання чутливих економічних питань. Також він сказав, що головним питанням останнім часом були питання безпеки та оборони.

Зі свого боку Володимир Путін заявив, що Білорусь є союзником РФ "у прямому розумінні цього слова". Він стверджує, що мета його зустрічі з Лукашенком — "підбити деякі підсумки в різних сферах".