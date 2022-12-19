"Ми не маємо повторити помилок, допущених після розпаду СРСР", — Лукашенко (відео)

За словами політика, Білорусь і Росія знаходять відповіді на виклики та загрози, незважаючи на "деякі шорсткості". Проведення зустрічі з Путіним він пояснив неможливістю вирішення низки питань без безпосередньої участі президентів.

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У понеділок, 19 грудня, на зустрічі представників РФ і Білорусі в Мінську білоруський політик Олександр Лукашенко заявив, що зміцнення двосторонніх зв'язків стало природною відповіддю на стан у світі, що змінюється, у якому йде "постійна перевірка на міцність". Про це повідомляє ТАРС.

"Вважаю, що, незважаючи на деякі шорсткості, ми все ж таки знаходимо відповіді на виклики та загрози", — заявив Лукашенко.

Непростий час потребує політичної волі, від чого залежить завтрашнє місце РФ і Білорусі в новій системі міжнародних координат, додав він.

"Ми в жодному разі не повинні повторити помилок, допущених після розпаду СРСР. Наш безумовний пріоритет — вирішення чутливих економічних питань", — заявив Лукашенко.

Проведення такої зустрічі з Путіним він пояснив неможливістю вирішити деякі питання без безпосередньої участі президентів.

Зустріч Лукашенка та Путіна: заява президента РФ

Зі свого боку, російський президент Володимир Путін заявив, що мета зустрічі — "підбити деякі підсумки в різних областях".

"Ми дійсно останнім часом багато приділяли уваги питанням безпеки, співпраці на міжнародній арені", — сказав Путін, додавши, що в РФ мають бути задоволені такою співпрацею.

Він назвав Білорусь союзником у прямому значенні цього слова.

Нагадаємо, що РФ використовує Крим для постачання великих партій вкраденого в України зерна в Сирію. За інформацією журналістів, об'єм пшениці, яку перевезли з порту Севастополя в Сирію, 2022-го року зріс у 17 разів. Це близько 500 тис. тонн.

Раніше Фокус повідомляв про зруйновані будівлі й техніку російських військ на острові Зміїному, знімки якого показали журналісти.