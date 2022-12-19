Мы не должны повторить ошибки, допущенные после распада СССР, — Лукашенко (видео)

По словам политика, Беларусь и Россия находят ответы на вызовы и угрозы, несмотря на "некоторые шероховатости". Проведение встречи с Путиным он объяснил невозможностью решения ряда вопросов без непосредственного участия президентов.

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В понедельник, 19 декабря, на встрече представителей РФ и Беларуси в Минске белорусский политик Александр Лукашенко заявил, что укрепление двусторонних связей стало естественным ответом на меняющееся положение в мире, в котором идет "постоянная проверка на прочность". Об этом сообщает ТАСС.

"Считаю, что, несмотря на некоторые шероховатости, мы все же находим ответы на вызовы и угрозы", — заявил Лукашенко.

Непростое время требует политической воли, от чего зависит завтрашнее место РФ и Беларуси в новой системе международных координат, добавил он.

"Мы ни в коем случае не должны повторить ошибки, допущенные после распада СССР. Наш безусловный приоритет — решение чувствительных экономических вопросов", — заявил Лукашенко.

Проведение такой встречи с Путиным он объяснил невозможностью решения некоторых вопросов без непосредственного участия президентов.

Встреча Лукашенко и Путина: заявление президента РФ

В свою очередь, российский президент Владимир Путин заявил, что цель встречи — "подвести некоторые итоги в самых различных областях".

"Мы действительно в последнее время много уделяли внимания вопросам безопасности, сотрудничеству на международной арене", — сказал Путин, добавив, что в РФ должны быть удовлетворены такого рода сотрудничеством.

Он назвал Беларусь союзником в прямом смысле этого слова.

Напомним, что РФ использует Крым для поставок крупных партий украденного у Украины зерна в Сирию. По информации журналистов, объем пшеницы, которую перевезли из порта Севастополя в Сирию, в 2022-м году вырос в 17 раз. Это около 500 тыс. тонн.

Ранее Фокус сообщал о разрушенных зданиях и технике российских войск на острове Змеином, снимки которого показали журналисты.