РФ использует Крым для крупных поставок краденного украинского зерна в Сирию, — СМИ

Журналисты пишут, что объем пшеницы, отправляемый из порта Севастополя в Сирию, в 2022-м году увеличился в 17 раз и составил около 500 тысяч тонн.

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Россия использует оккупированный в 2014 году полуостров Крым, чтобы перевозить краденое украинское зерно в Сирию. Она перевозит его небольшими кораблями, который находятся под санкциями США. Об этом пишет издание Reuters.

По словам журналистов, это говорит о том, что экономические связи России и Сирии становятся все более тесными, чего ранее старался избегать Запад. Так, объем пшеницы, отправляемой в Сирию из порта Севастополя, увеличился в 2022 году в 17 раз и составил чуть более 500 тысяч тонн. В 2021 году аналогичный показатель составил 28,2 млн тонн.

Издание пишет, что в связи с тем, что санкции усложняют для Сирии и России торговлю с использованием основного морского транспорта и морского страхования, две страны все больше полагаются на свои собственные суда для перевозки.

Кроме того, как сказано в материале, украинская сторона уверена, что РФ вывозит из Севастополя зерно, украденное из оккупированной части Запорожской области. Посольство Украины в Бейруте заявило, что об этом говорят владельцы полей на территориях, которые сейчас контролируют оккупанты.

Евгений Балицкий, назначенный Москвой губернатор оккупированной Россией части Запорожской области, еще в июне заявлял, что порты Крыма используются для вывозки запорожского зерна. Но, по его словам, фермеры якобы получают оплату, через компанию, которую он же и создал. Оккупационная администрация Крыма заявляет, что на полуострове собрали 1,4 млн тонн пшеницы в бункерном весе. Однако в Киеве уверены, что Крым не может столько произвести.

"Так называемый "крымский урожай" включает в себя зерно, экспортируемое с территории материковой Украины", — говорится в сообщении Минсельхоза Украины в ответ на запрос журналистов.

Отношения России и Сирии

С 2015 года российские войска проводят военную операцию в Сирии, помогая правительству Башара Асада воевать против поддерживаемой США оппозиции. 27 марта 2014 года на голосовании Генеассамблеи ООН Сирия поддержала аннексию Россией Крыма, а в 2022 году Башар Асад похвалил президента РФ Путина за полномасштабное вторжение в Украину.

Ранее Фокус писал, что в Украине готовят новые санкции против России и Беларуси. После доработки и верификаций в СНБО будут поданы предложения по введению персональных санкций против руководителей крупнейших банков РФ.

Еще напомним, что в Европе подсчитали убытки из-за войны в Украине. Страны Европы оказались на пороге самого глубокого кризиса за последнее десятилетие, так как уже после этой зимы пополнять запасы газа придется без России.