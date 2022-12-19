Банки под прицелом: в Украине готовят новые санкции против России и Беларуси

После доработки и верификаций в СНБО будут поданы предложения по введению персональных санкций против руководителей крупнейших банков РФ.

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Совет национальной безопасности и обороны Украины может применить санкции ко всем финансовым, в том числе банковским, учреждениям России и Республики Беларусь. С таким предложением выступила Межведомственная рабочая группа (МРГ) по реализации санкционной политики, сообщает пресс-служба Минэкономики.

Отмечается, что таким образом МРГ поддержало предложения Нацбанка Украины о секторальных санкциях. Согласно решению комиссии, после доработки и верификаций в СНБО будут поданы предложения по введению персональных санкций против руководителей крупнейших банков России.

Добавим, что согласно закону Украины "О санкциях" решение о вводе секторальных санкций принимается Советом национальной безопасности и обороны Украины. Затем решение подписывает президент Украины, а в течение 48 часов со дня издания указа его утверждает Верховная Рада.

Евросоюз ввел девятый пакет санкций против РФ

Европейский союз 16 декабря официально опубликовал девятый пакет антироссийских санкций в связи с полномасштабным вторжением РФ в Украину. Ограничения были введены против Роскомнадзора, партий ЛДПР, КПРФ, "Справедливой России", "Новые люди", представителей организации "Русское имперское движение", клуба "Русич" и "Союза добровольцев Донбасса", а также против семи российских губернаторов.

Также в пакет внесены новые экономических ограничения, персональные санкции в отношении почти 200 физлиц и организаций. Кроме того, санкции наложены на российские вооруженные силы, Военно-морской флот, Воздушно-космические силы и Сухопутные войска, силы специальных операций и главное управления Генштаба ВС.

Также предусмотрен запрет на предоставление гражданам РФ и российским компаниям рекламных услуг, исследований рынка и опросов общественного мнения. В то же время гражданам ЕС теперь полностью запретили занимать руководящие должности в государственных или контролируемых государством компаниях РФ.

Ранее сообщалось, что правительство Венгрии заморозило российские активы на сумму в 925 миллионов долларов. Это произошло в момент, когда обострилась борьба Будапешта с Брюсселем за фонды Евросоюза.

Также сообщалось, что Канада возобновила санкции против турбин газопровода "Северный поток-1" (Nord Stream-1), которые в июле этого года приостановили для того, чтобы доставить поврежденную турбину в Германию.