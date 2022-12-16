Венгрия заморозила российские активы на $925 млн, — СМИ

Месяц назад Венгрия отчитывалась о заморозке всего 3000 евро российских активов, а к концу ноября сумма достигла $925 млн (€870 млн).

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Российские активы, замороженные правительством Венгрии, к концу ноября выросли до $925 млн, сообщает газета Nepszava со ссылкой на отчет Европейской комиссии. При этом еще месяц назад венгры отчитывались о заморозке всего 3000 евро.

"Это значительная сумма даже по европейским меркам, тем более что перед ноябрьским отчетом венгерское государство сообщило Брюсселю об изъятии российских долей всего в €3000, или 1,2 млн форинтов, что казалось смехотворно малой суммой. Возможно, это просто совпадение, во всяком случае, примечательное: значительные подсанкционные активы были обнаружены в Венгрии в ноябре, как раз в тот момент, когда обострилась борьба за фонды ЕС с Брюсселем, так как правление объявило в конце прошлого месяца, что оно рекомендуем заморозить часть субсидий", — пишет Nepszava.

Отметим, в конце прошлого месяца Комиссия предложила план возмещения Украине ущерба от российского вторжения за счет доходов от инвестирования российских средств, замороженных санкциями.

Ранее сообщалось о том, что депутаты Европарламента согласились выделить Украине €18 млрд финансовой поддержки на 2023 год.

Напомним, Венгрия заблокировала выделение Украине 18 млрд евро макрофинансовой помощи в 2023 году во время заседания министров финансов Европейского Союза. Во время открытой части заседания Совета по экономическим и финансовым вопросам глава венгерского Минфина Михай Варга высказался против соответствующих законодательных поправок.

При этом венгерский премьер Орбан открестился от блокирования 18 млрд евро помощи ЕС для Украины. По его словам, Будапешт выступал против того, чтобы долговые обязательства Евросоюза несли все страны-члены блока.