"Никакого вето, никакого шантажа": Орбан открестился от блокирования 18 млрд евро помощи ЕС для Украины

Венгерский премьер заявил, что Будапешт выступает против того, чтобы долговые обязательства Евросоюза несли все страны-члены блока.

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт не против предоставления Украине финансовой помощи Евросоюзом, однако категорически не согласен с тем, чтобы это делалось за счет общих для всех стран ЕС долговых обязательств. Об этом глава венгерского правительства написал в Twitter после сообщений о том, что Венгрия заблокировала выделение Киеву 18 млрд евро помощи.

"Сегодняшние новости были посвящены тому, что Венгрия наложила вето на финансовую помощь Украине. Это фейковые новости. Венгрия готова оказать финансовую помощь Украине на двусторонней основе. Никакого вето, никакого шантажа", — написал Орбан.

Также, по словам политика, Венгрия хочет убедить страны-члены Евросоюза в том, что общий на все страны блока долг "это не решение".

"Если мы продолжим идти по дороге к долговому сообществу, пути назад не будет. Мы видим другое будущее для Европы. Построенное на сильных государствах-членах, а не на огромных кучах общего долга", — резюмировал Орбан.

Напомним, сегодня стало известно, что Венгрия заблокировала выделение Украине 18 млрд евро макрофинансовой помощи в 2023 году во время заседания министров финансов Европейского Союза. Во время открытой части заседания Совета по экономическим и финансовым вопросам глава венгерского Минфина Михай Варга высказался против соответствующих законодательных поправок. При этом в ЕС говорят, что Брюссель продолжит искать пути поддержки Украины, которые будут способны поддержать все государства-члены.

Ранее мы писали, что Венгрия также блокирует участие Украины в заседаниях НАТО.