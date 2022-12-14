Украина получит €18 млрд: Европарламент одобрил кредит

Согласно документам, Украина в 2023 году будет получать по €1,5 млрд в месяц для покрытия своих первоочередных нужд, выплату которых раньше блокировала Венгрия.

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Депутаты Европарламента согласились выделить Украине €18 млрд финансовой поддержки на 2023 год. Информация об этом появилась на сайте Европейского парламента.

Позволить выделить Украине дополнительные финансовые ресурсы помогло принятое парламентов по срочной процедуре изменение в регламенте "Макрофинансовая помощь плюс", которое позволяет 26 государствам-членам выступать в качестве гарантов кредита.

Долгосрочный кредит для Украины от ЕС: на что пойдут деньги

Пакет помощи предусматривает предоставление Украине в течение 2023 года €18 млрд ссуды (в среднем €1,5 млрд в месяц). Кредиты будут иметь 10-летний льготный период. Государства-члены ЕС будут покрывать основную часть процентных расходов на средства внешних целевых доходов.

Долгосрочный кредит, предоставляемый на льготных условиях, но при условии проведения реформ, покроет основные общественные услуги, включая содержание больниц, школ и обеспечение жильем. Он также призван помочь сохранить макроэкономическую стабильность и восстановить инфраструктуру в Украине, которая постоянно подвергается атакам со стороны России.

Заметим, что парламент утвердил кредит для оказания краткосрочной финансовой помощи Украине еще 24 ноября. Но 6 декабря Совет не смог найти единогласной поддержки. Чтобы облегчить выплату кредита в январе 2023 года, 10 декабря Совет представил измененную версию пакета, на что Венгрия согласилась и который парламент счел принятым.

Напомним, Венгрия заблокировала выделение Украине 18 млрд евро макрофинансовой помощи в 2023 году во время заседания министров финансов Европейского Союза. Во время открытой части заседания Совета по экономическим и финансовым вопросам глава венгерского Минфина Михай Варга высказался против соответствующих законодательных поправок.

Фокус также писал, что несколько позже венгерский премьер открестился от блокирования 18 млрд евро помощи ЕС для Украины. По словам Орбана, Будапешт выступал против того, чтобы долговые обязательства Евросоюза несли все страны-члены блока.