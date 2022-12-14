Україна отримає €18 млрд: Європарламент схвалив кредит

Згідно з документами, Україна в 2023 році отримуватиме по 1,5 млрд євро на місяць для покриття своїх першочергових потреб, виплату яких раніше блокувала Угорщина.

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Депутати Європарламенту погодилися надати Україні €18 млрд фінансової підтримки на 2023 рік. Інформація про це з'явилася на сайті Європейського парламенту.

Дозволити виділити Україні додаткові фінансові ресурси допомогла ухвалена парламентом за терміновою процедурою зміна в регламенті "Макрофінансова допомога плюс", яка дозволяє 26 державам-членам виступати як гаранти кредиту.

Довгостроковий кредит для України від ЄС: на що підуть гроші

Пакет допомоги передбачає надання Україні протягом 2023 року €18 млрд позички (у середньому €1,5 млрд на місяць). Кредити матимуть 10-річний пільговий період. Держави-члени ЄС покриватимуть основну частину процентних витрат на кошти зовнішніх цільових доходів.

Довгостроковий кредит, який надається на пільгових умовах, але за умови проведення реформ, покриє основні громадські послуги, враховуючи утримання лікарень, шкіл і забезпечення житлом. Він також покликаний допомогти зберегти макроекономічну стабільність та відновити інфраструктуру в Україні, яка постійно зазнає атак із боку Росії.

Зауважимо, що парламент затвердив кредит для надання короткострокової фінансової допомоги Україні ще 24 листопада. Але 6 грудня Рада не змогла знайти одностайної підтримки. Щоб полегшити виплату кредиту в січні 2023 року, 10 грудня Рада представила змінену версію пакету, на що Угорщина погодилася і який парламент визнав прийнятим.

Нагадаємо, Угорщина заблокувала виділення Україні 18 млрд євро макрофінансової допомоги у 2023 році під час засідання міністрів фінансів Європейського Союзу. Під час відкритої частини засідання Ради з економічних і фінансових питань глава угорського Мінфіну Міхай Варга висловився проти відповідних законодавчих виправлень.

Фокус також писав, що дещо пізніше угорський прем'єр відхрестився від блокування 18 млрд євро допомоги ЄС для України. За словами Орбана, Будапешт виступав проти того, щоб боргові зобов'язання Євросоюзу несли всі країни-члени блоку.