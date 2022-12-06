"Жодного вето, жодного шантажу": Орбан відхрестився від блокування 18 млрд євро допомоги ЄС для України

Угорський прем'єр заявив, що Будапешт виступає проти того, щоби боргові зобов'язання Євросоюзу несли всі країни-члени блоку.

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Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Будапешт не проти надання Україні фінансової допомоги Євросоюзом, проте категорично не погоджується, щоб це робилося коштом спільних для всіх країн ЄС боргових зобов'язань. Про це глава угорського уряду написав у Twitter після повідомлень про те, що Угорщина заблокувала виділення Києву 18 млрд євро допомоги.

"Сьогоднішні новини були присвячені тому, що Угорщина наклала вето на фінансову допомогу Україні. Це фейкові новини. Угорщина готова надати фінансову допомогу Україні на двосторонній основі. Жодного вето, жодного шантажу", — написав Орбан.

Також, за словами політика, Угорщина хоче переконати країни-члени Євросоюзу, що спільний на всі країни блоку борг "це не рішення".

"Якщо ми продовжимо йти дорогою до боргової спільноти, шляху назад не буде. Ми бачимо інше майбутнє для Європи. Збудоване на сильних державах-членах, а не на величезних купах загального боргу", — резюмував Орбан.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що Угорщина заблокувала надання Україні 18 млрд євро макрофінансової допомоги у 2023 році під час засідання міністрів фінансів Європейського Союзу. Під час відкритої частини засідання Ради з економічних та фінансових питань глава угорського Мінфіну Міхай Варга висловився проти відповідних законодавчих виправлень. Водночас в ЄС кажуть, що Брюссель продовжуватиме шукати шляхи підтримки України, які будуть здатні підтримати всі держави-члени.

Раніше ми писали, що Угорщина також блокує участь України у засіданнях НАТО.