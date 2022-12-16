Угорщина заморозила російські активи на $925 млн, — ЗМІ

Місяць тому Угорщина звітувала про заморожування лише 3000 євро російських активів, а до кінця листопада сума досягла $925 млн (€870 млн).

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Російські активи, заморожені урядом Угорщини, до кінця листопада зросли до $925 млн, повідомляє газета Nepszava з посиланням на звіт Європейської комісії. Водночас іще місяць тому угорці звітували про заморожування лише 3000 євро.

"Це значна сума навіть за європейськими мірками, ба більше, що перед листопадовим звітом угорська держава повідомила Брюсселю про вилучення російських часток розміром усього в €3000, або 1,2 млн форинтів, що здавалося до сміху малою сумою. Можливо, це просто збіг, принаймні, в будь-якому разі, примітний: значні підсанкційні активи були виявлені в Угорщині в листопаді, якраз у той момент, коли загострилася боротьба за фонди ЄС із Брюсселем, оскільки правління оголосило наприкінці минулого місяця, що рекомендуємо заморозити частину субсидій", — пише Nepszava.

Зазначимо, наприкінці минулого місяця Комісія запропонувала план відшкодування Україні збитків від російського вторгнення за рахунок доходів від інвестування російських коштів, заморожених санкціями.

Раніше повідомлялося, що депутати Європарламенту погодилися виділити Україні €18 млрд фінансової підтримки на 2023 рік.

Нагадаємо, Угорщина заблокувала виділення Україні 18 млрд євро макрофінансової допомоги у 2023 році під час засідання міністрів фінансів Європейського Союзу. Під час відкритої частини засідання Ради з економічних і фінансових питань глава угорського Мінфіну Міхай Варга висловився проти відповідних законодавчих виправлень.

Водночас угорський прем'єр Орбан відхрестився від блокування 18 млрд євро допомоги ЄС для України. За його словами, Будапешт виступав проти того, щоби боргові зобов'язання Євросоюзу несли всі країни-члени блоку.