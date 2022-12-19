Банки під прицілом: в Україні готують нові санкції проти Росії та Білорусі

Після доопрацювання та верифікацій у РНБО будуть подані пропозиції щодо введення персональних санкцій проти керівників найбільших банків Росії.

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Рада національної безпеки та оборони України може застосувати санкції до всіх фінансових, у тому числі банківських, установ Росії та Республіки Білорусь. З такою пропозицією виступила Міжвідомча робоча група з реалізації санкційної політики (МРГ), повідомляє прес-служба Мінекономіки.

Зазначається, що у такий спосіб МРГ підтримало пропозиції Нацбанку України щодо секторальних санкцій. Згідно з рішенням комісії, після доопрацювання та верифікацій у РНБО будуть подані пропозиції щодо введення персональних санкцій проти керівників найбільших банків Росії.

Додамо, що згідно із Законом України " Про санкції " рішення про введення секторальних санкцій приймається Радою національної безпеки та оборони України. Далі рішення підписує президент України, а протягом 48 годин з дня видання указу його затверджує Верховна Рада.

Євросоюз запровадив дев'ятий пакет санкцій проти РФ

Європейський союз 16 грудня офіційно опублікував дев'ятий пакет антиросійських санкцій через повномасштабне вторгнення РФ в Україну. Обмеження були введені проти Роскомнагляду, партій ЛДПР, КПРФ, "Справедливої Росії", "Нові люди", представників організації "Російський імперський рух", клубу "Русич" та "Союзу добровольців Донбасу", а також проти семи російських губернаторів.

Також до пакету внесено нові економічні обмеження, персональні санкції щодо майже 200 фізосіб та організацій. Крім того, санкції накладено на російські збройні сили, Військово-морський флот, Повітряно-космічні сили та Сухопутні війська, сили спеціальних операцій та головне управління Генштабу ЗС.

Також передбачено заборону надання громадянам РФ та російським компаніям рекламних послуг, досліджень ринку та опитувань громадської думки. Водночас, громадянам ЄС тепер повністю заборонили обіймати керівні посади в державних або контрольованих державою компаніях РФ.

Раніше повідомлялося, що уряд Угорщини заморозив російські активи на суму 925 мільйонів доларів. Це сталося у момент, коли загострилася боротьба Будапешта із Брюсселем за фонди Євросоюзу.

Також повідомлялося, що Канада відновила санкції проти турбін газопроводу "Північний потік-1" (Nord Stream-1), які у липні цього року призупинили для того, щоб доставити ушкоджену турбіну до Німеччини.