Канада відновила санкції проти турбін для "Північного потоку-1"

На думку канадського уряду, Путін не планував поновлювати повноцінну роботу газопроводу "Північний потік-1".

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Знову набудуть чинності канадські санкції проти турбін газопроводу "Північний потік-1" (Nord Stream-1), які у липні цього року призупинили для того, щоб доставити пошкоджену турбіну до Німеччини. Повідомлення про це опублікувала міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі у Twitter.

"Путін був змушений показати, що він ніколи не збирався повертати "Північний потік-1" до повної експлуатації і що сам газопровід виведений з ладу. Тому уряд Канади вирішив відкликати обмежений у часі виняток із санкцій, які раніше надали для того, щоб дозволити повернути до Німеччини турбіни", — сказано у заяві.

Водночас у повідомленні наголошується, що Канада продовжить підтримувати енергетичну безпеку Європи та України. Так, згідно з повідомленням з офісу прем'єра Канади Трюдо, у вівторок, 13 грудня, він обговорив з канцлером Німеччини Олафом Шольцом енергетичну безпеку Європи, зокрема пов'язану з критичними ланцюжками постачання.

Нагадаємо, трубопровід дном Балтійського моря зупинили на ремонт 31 серпня, а 29 вересня стало відомо про чотири витоки газу.

Західні країни, зокрема міноборони Британії та Німеччини, а також НАТО переконані, що розриви газопроводів сталися внаслідок російської диверсії. Зокрема, у міноборони Британії вважають, що Росія могла підірвати трубопровід за допомогою підводного дрона. Президент РФ Володимир Путін назвав твердження Заходу про те, що Росія стоїть за "божевільними" вибухами, а Москва поклала провину на Захід.