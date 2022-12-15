Канада возобновила санкции против турбин для "Серверного потока-1"

По мнению канадского правительства, Путин не планировал возобновлять полноценную работу газопровода "Северный поток-1".

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Вновь вступят в силу канадские санкции против турбин газопровода "Северный поток-1" (Nord Stream-1), которые в июле этого года приостановили для того, чтобы доставить поврежденную турбину в Германию. Сообщение об этом опубликовала министр иностранных дел Канады Мелани Жоли в Twitter.

"Путин был вынужден показать, что он никогда не собирался возвращать "Северный поток-1" к полной эксплуатации и что сам газопровод был выведен из строя. Поэтому правительство Канады решило отозвать ограниченное во времени исключение из санкций, которое ранее предоставили для того, чтобы разрешить вернуть в Германию турбины", – сказано в заявлении.

В то же время в сообщении отмечается, что Канада продолжит поддерживать энергетическую безопасность Европы и Украины. Так, согласно сообщению из офиса премьера Канады Трюдо, во вторник, 13 декабря, он обсудил с канцлером Германии Олафом Шольцем энергетическую безопасность Европы, в частности, связанную с критическими цепочками поставок.

Напомним, трубопровод по дну Балтийского моря остановили на ремонт 31 августа, а 29 сентября стало известно о четырех утечках газа.

Западные страны, в частности минобороны Британии и Германии, а также НАТО убеждены, что разрывы газопроводов произошли в результате российской диверсии. В частности, в минобороны Британии считают, что Россия могла взорвать трубопровод с помощью подводного дрона. Президент РФ Владимир Путин назвал утверждения Запада о том, что Россия стоит за взрывами, "сумасшедшими", а Москва возложила вину на Запад.