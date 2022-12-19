РФ використовує Крим для великих поставок краденого українського зерна до Сирії, — ЗМІ

Журналісти пишуть, що обсяг пшениці, яка відправляється з порту Севастополя до Сирії, у 2022 році збільшився у 17 разів і склав близько 500 тисяч тонн.

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Росія використовує окупований 2014 року півострів Крим, щоб перевозити крадене українське зерно до Сирії. Вона перевозить його невеликими кораблями, які перебувають під санкціями США. Про це пише видання Reuters.

За словами журналістів, це говорить про те, що економічні зв'язки Росії та Сирії стають дедалі тіснішими, чого раніше намагався уникати Захід. Так, обсяг пшениці, що відправляється до Сирії з порту Севастополя, збільшився 2022 року в 17 разів і становив трохи більше ніж 500 тисяч тонн. У 2021 році аналогічний показник становив 28,2 млн тонн.

Видання пише, що у зв'язку з тим, що санкції ускладнюють для Сирії та Росії торгівлю з використанням основного морського транспорту та морського страхування, дві країни все більше покладаються на власні судна для перевезення.

Крім того, як сказано у матеріалі, українська сторона впевнена, що РФ вивозить із Севастополя зерно, вкрадене з окупованої частини Запорізької області. Посольство України в Бейруті заявило, що про це говорять власники полів на теренах, які зараз контролюють окупанти.

Євген Балицький, призначений Москвою губернатором окупованої Росією частини Запорізької області, ще в червні заявляв, що порти Криму використовуються для вивезення запорізького зерна. Але, за його словами, фермери нібито отримують оплату через компанію, яку він і створив. Окупаційна адміністрація Криму заявляє, що на півострові зібрали 1,4 млн. тонн пшениці в бункерній вазі. Однак у Києві впевнені, що Крим не може стільки зробити.

"Так званий "кримський урожай" включає зерно, що експортується з території материкової України", — йдеться в повідомленні Мінсільгоспу України у відповідь на запит журналістів.

Відносини Росії та Сирії

З 2015 року російські війська проводять військову операцію в Сирії, допомагаючи уряду Башара Асада воювати проти опозиції, що підтримується США. 27 березня 2014 року на голосуванні Генеасамблеї ООН Сирія підтримала анексію Росією Криму, а у 2022 році Башар Асад похвалив президента РФ Путіна за повномасштабне вторгнення в Україну.

Раніше Фокус писав, що в Україні готують нові санкції проти Росії та Білорусі. Після доопрацювання та верифікацій у РНБО будуть подані пропозиції щодо введення персональних санкцій проти керівників найбільших банків РФ.

Ще нагадаємо, що в Європі підрахували збитки через війну в Україні. Країни Європи опинилися на порозі найглибшої кризи за останнє десятиліття, оскільки вже після цієї зими поповнювати запаси газу доведеться без Росії.