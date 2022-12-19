У Беларуси появились самолеты со спецзарядами, ПВО С-400 и "Искандер", — Лукашенко (видео)

По словам Лукашенко, российские вооружения понадобились в связи с "напряжением по периметру союзного государства, прежде всего на Западе". Проводится подготовка экипажей пилотов для управления самолетами со "специфическими боеприпасами".

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На совместной пресс-конференции с президентом РФ Владимиром Путиным белорусский политик Александр Лукашенко заявил, что у армии РБ уже есть самолеты, которые могут нести "специфические боеприпасы", а сейчас проводится подготовка экипажей пилотов. Об этом сообщает "Новая газета. Европа".

Белорусский политик также поблагодарил главу Кремля Владимира Путина за переданные вооружения. По его словам, на боевое дежурство поставили ракетный комплекс С-400 и "Искандер".

"Поставили на боевое дежурство комплекс С-400 и, самое главное, комплекс "Искандер", который вы также пообещав, передали нам", — сказал Лукашенко, обратившись к Путину.

Лукашенко затронул тему подготовки экипажей самолетов со специфической боевой частью.

"Аккуратно затронули тему, но не мы ее, правильно, авторы… По подготовке и тренировке наших экипажей, способных нести специальные вооружения и специальные боеприпасы, — пояснил Лукашенко. — Мы подготовили самолеты, оказалось, что у нас такие самолеты с советских времен есть. Мы тестировали их в РФ, мы сейчас вместе с россиянами готовим экипажи, несущие специфические боеприпасы".

"Это не угроза кому-то", отметил Лукашенко, поблагодарив Путина за поставленные вооружения, которые понадобились в связи с "напряжением по периметру союзного государства, прежде всего на Западе".

Ранее Фокус сообщал, что на встрече Путина и Лукашенко в Минске белорусский политик заявил об "ошибках, допущенных после СССР", вызовах и угрозах.