Участь Білорусі у війні з Україною: Лукашенко міг відмовити Путіну, — ISW

За оцінками експертів Інституту вивчення війни, Володимир Путін хотів іншого результату від переговорів із білоруським диктатором. Олександру Лукашенку доведеться пояснювати, чому він відмовився від надуманої загрози вторгнення НАТО.

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Олександр Лукашенко міг відмовити президентові Росії Володимиру Путіну в подальших інтеграційних поступках Білорусі й участі у війні з Україною. Такі висновки зробили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) за підсумками зустрічі в Мінську 19 грудня.

Експерти вважають малоймовірною участь Білорусі у війні РФ з Україною.

"Путін прийняв тези Лукашенка та не переконав його скоригувати їх. Лукашенко може змінити риторику, щоб дати білорусам правдоподібне пояснення, чому він відвернувся від надуманої загрози вторгнення НАТО, щоб підтримати катастрофічне вторгнення Путіна в Україну", — зазначили в ISW.

У Кремлі, за оцінками фахівців, хотіли приховати початкові наміри Путіна натиснути на Лукашенка з метою подальших поступок щодо інтеграції з Росією. Путін заявив, що "Росія не зацікавлена в поглинанні будь-кого", маючи на увазі Білорусь, зазначили вони.

Диктатори утрималися від публічного обговорення повномасштабного вторгнення РФ в Україну, але зазначили, що Білорусь стикається із західною загрозою.

Путін заявив, що може розглянути можливість навчання білоруської військової авіації застосування "боєприпасів зі спеціальними бойовими частинами" через загострення ситуації на кордонах "Союзної держави", підсумували в Інституті вивчення війни.

Зустріч Путіна та Лукашенка в Мінську: головні теми розмови

Путін і Лукашенко зустрілися 19 грудня в Мінську. Обидва диктатори говорили про зміцнення співробітництва через ситуацію, що швидко змінюється, у світі.

"Незважаючи на деякі шорсткості, ми все ж таки знаходимо відповіді на виклики та загрози", — заявив Лукашенко.

За його словами, Росія та Білорусь не повинні повторювати помилки, яких припустили розпаду СРСР.

Лукашенко вважає, що Захід має "прислухатися до голосу розуму" та почати з Росією обговорювати проблеми безпеки.

Путін пояснив мету візиту в Мінськ "підведенням деяких підсумків" у різних галузях і назвав Білорусь "союзником у прямому розумінні цього слова". За його словами, Росія готова розвивати в Білорусі атомні проєкти.

Лукашенко з іронією називав себе та Путіна "найтоксичнішими людьми у світі". "У нас одна суперечка — хто більше. Володимир Володимирович каже, що я. Я вже починаю думати, що він. Ухвалили рішення, що разом однаково", — сказав він.

Фокус уже писав, що Володимир Путін після переговорів із Олександром Лукашенком не поїхав одразу в аеропорт. Глава держави-агресора захотів відвідати резиденцію Лукашенка в Острошицькому Містечку під Мінськом.

За даними ЗМІ, Путін залишив Білорусь уночі 20 грудня, вилетівши з аеропорту "Мінськ" літаком Іл-96-300ПУ. Лукашенко особисто проводив Путіна в аеропорт.