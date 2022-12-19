Поїхав до резиденції Лукашенка: Путін вирішив не відлітати з Білорусі одразу після переговорів, — ЗМІ

Замість аеропорту, Путін попрямував до Острошицького Містечка, де Лукашенко має резиденцію. Перед цим в аеропорт "Мінськ" заходив російський літак зі спецзв'язком.

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Президент Росії Володимир Путін після переговорів із білоруським політиком Олександром Лукашенком у Мінську не поїхав до аеропорту. Замість того, щоб одразу повернутися до Москви, російський лідер вирішив відвідати резиденцію Лукашенка поряд із білоруською столицею. Про це повідомив журналіст Антон Мотолько у своєму телеграм-каналі увечері у понеділок, 19 грудня.

"Путін після закінчення переговорів поїхав не в аеропорт, а до резиденції Лукашенка в Острошицькому Містечку", — йдеться в публікації журналіста.

З чим може бути пов'язане таке рішення, автор посту не уточнив.

[ + – ] Повідомлення телеграм-каналу "МотолькоПомоги"

Водночас о 18:07 Мотолько написав, що до Білорусі летить урядовий борт РФ, обладнаний вузлом спецзв'язку. Борт Ту-214 СЛЗ ЛВЗ "Росія" з реєстраційним номером RA-64524, за словами журналіста, на той момент заходив до аеропорту "Мінськ". Відомо, що цей літак обладнаний вузлом зв'язку та спецтехнічними засобами, що дозволяють здійснювати зв'язок із будь-якою точкою світу на маршруті польоту.

[ + – ] Маршрут літака "Росія"

Нагадаємо, 19 грудня Путін здійснив візит до Білорусі для зустрічі з Лукашенком. Президент РФ пояснив, що мета його приїзду — підбиття підсумків взаємовідносин двох країн у різних галузях. Він уточнив, що останнім часом приділяється достатньо уваги питанням безпеки.

Також ми писали, що під час мінської зустрічі Лукашенко заявив, що західні країни мають "прислухатися до голосу розуму та відновити діалог про безпеку з Росією".

Крім того, під час пресконференції Лукашенко іронічно назвав себе і Путіна "найтоксичнішими людьми на планеті та співагресорами".