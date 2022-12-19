Поехал в резиденцию Лукашенко: Путин решил не улетать из Беларуси сразу после переговоров, — СМИ

Вместо аэропорта Путин направился в Острошицкий Городок, где у Лукашенко расположена резиденция. Перед этим в аэропорт "Минск" заходил российский самолет со спецсвязью.

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Президент России Владимир Путин после переговоров с белорусским политиком Александром Лукашенко в Минске не поехал в аэропорт. Вместо того, чтобы сразу вернуться в Москву, российский лидер решил посетить резиденцию Лукашенко рядом с белорусской столицей. Об этом сообщил журналист Антон Мотолько в своем телеграм-канале вечером в понедельник, 19 декабря.

"Путин, после окончания переговоров, поехал не в аэропорт, а в резиденцию Лукашенко в Острошицком Городке", — говорится в публикации журналиста.

С чем может быть связано такое решение автор поста не уточнил.

[ + – ] Сообщение телеграм-канала "МотолькоПомоги"

При этом в 18:07 Мотолько написал, что в Беларусь летит правительственный борт РФ, оборудованный узлом спецсвязи. Борт Ту-214СУС СЛО "Россия" с регистрационным номером RA-64524, по словам журналиста, на тот момент заходил в аэропорт "Минск". Известно, что этот самолет оборудован узлом связи и спецтехническими средствами, позволяющими осуществлять связь с любой точкой мира на маршруте полета.

[ + – ] Маршрут самолета "Россия"

Напомним, 19 декабря Путин совершил визит в Беларусь для встречи с Лукашенко. Президент РФ объяснил, что цель его приезда — подведение итогов взаимоотношений двух стран в различных областях. Он уточнил, что в последнее время уделяется достаточно внимания вопросам безопасности.

Также мы писали, что во время минской встречи Лукашенко заявил, что западные страны должны "прислушаться к голосу разума и возобновить диалог о безопасности с Россией".

Кроме того, во время пресс-конференции Лукашенко иронично назвал себя и Путина самыми токсичными людьми на планете и соагрессорами.