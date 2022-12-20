Лукашенко провів прямо до літака: Путін залишає територію Білорусі, – ЗМІ

За словами журналістів, перед тим як вилетіти з Білорусі Володимир Путін кілька годин провів у резиденції Олександра Лукашенка "Озерний" в Острошицькому Містечку під Мінськом.

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У вівторок, 20 грудня, з Національного аеропорту "Мінськ" вилетів Іл-96-300ПУ з реєстраційним номером RA-96022. На борту літака перебував президент Російської Федерації Володимир Путін, пише журналіст Антон Мотолько у своєму Telegram-каналі.

"Водночас, Шойгу та Лавров уже відлетіли до РФ. Шойгу вилетів з Національного аеропорту "Мінськ" о 22:29 на борту Ту-214ПУ-СБУС з реєстраційним номером RA-64529, а Лавров вилетів звідти ж о 23:27 на Ту-214СР з реєстр. номером RA-64528", — зазначають у джерелі.

Автор публікації вказує на те, що для супроводу президентського літака в небо піднявся винищувач із аеродрому у Барановичах. Також повідомляється, що Олександр Лукашенко особисто проводив Володимира Путіна до аеропорту.

Перед тим, як податися назад до Росії, президент РФ провів приблизно дві години в Острошицькому Містечку під Мінськом у резиденції "Озерний", що належить Лукашенку.

[ + – ] Літак Іл-96-300ПУ залишає аеропорт "Мінськ"

Навіщо Володимир Путін відвідував Білорусь?

Президент РФ прибув до Мінська на зустріч з Олександром Лукашенком у понеділок, 19 грудня. У той же день прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков повідомив про те, що під час переговорів Путін та Лукашенко мають намір обговорити військові питання. Спікер уточнив, що Путін не має наміру схиляти республіку Білорусь до участі у війні в Україні.

Напередодні російські ЗМІ повідомляли, що Володимир Путін збирається поговорити з Олександром Лукашенком про імпортозаміщення, спільну роботу в галузі енергетики, а також про питання, пов'язані з безпекою.

На думку командувача Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Сергія Наєва, російський президент вирішив відвідати Білорусь, щоб втягнути білоруську армію в російсько-українську війну.

Нагадаємо, що під час польоту Володимира Путіна на зустріч з Олександром Лукашенком до Білорусі було піднято в небо відразу кілька президентських бортів. На думку журналістів, ці заходи було вжито для маскування літака, на якому знаходився Путін.

Фокус також писав про те, що після переговорів із Володимиром Путіним Олександр Лукашенко закликав Захід відновити діалог про безпеку з Росією. Лукашенко також зазначив, що Білорусі та РФ вдалося спільно впоратися з наслідками санкцій.

Ще ми повідомляли, що у Вашингтоні відреагували на візит Путіна до Мінська. В адміністрації Джо Байдена заявили, що уважно стежать за участю Білорусі у повномасштабному вторгненні РФ до України.