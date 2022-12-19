"Тревожит роль Беларуси в войне": у Байдена оценили переговоры Путина и Лукашенко
Вашингтон пристально следит за участием Минска в полномасштабном вторжении РФ в Украину и находится в тесном контакте с Киевом.
Соединенные Штаты встревожены ролью Беларуси в полномасштабной войне РФ против Украины. В связи с этим Вашингтон продолжит следить за ситуацией в этом отношении и находиться в тесном контакте с Киевом. Об этом в ходе брифинга в понедельник, 19 декабря, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
По словам представительницы администрации Джо Байдена, Вашингтон "давно встревожен ролью Беларуси" в войне.
"Мы продолжаем внимательно следить за расстановкой сил России, в том числе в Беларуси. Мы делали это и продолжим делать, и мы продолжим оставаться в тесном контакте с Украиной", — сказала Жан Пьер.
Напомним, ранее в правительстве ФРГ заявили об обеспокоенности тем, что Беларусь может начать активнее помогать России воевать против Украины после визита президента РФ Владимира Путина в Минск
Поездка главы государства-агрессора в Беларусь произошла в понедельник 19 декабря. Президент РФ объяснил, что цель его приезда — подведение итогов взаимоотношений двух стран в различных областях. Он уточнил, что в последнее время уделяется достаточно внимания вопросам безопасности.
Также мы писали, что во время минской встречи Лукашенко заявил, что западные страны должны "прислушаться к голосу разума и возобновить диалог о безопасности с Россией".
Кроме того, во время пресс-конференции Лукашенко иронично назвал себя и Путина самыми токсичными людьми на планете и соагрессорами.