"Тривожить роль Білорусі у війні": у Байдена оцінили переговори Путіна та Лукашенка

Вашингтон уважно стежить за участю Мінська в повномасштабному вторгненні РФ в Україну та перебуває у тісному контакті з Києвом.

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Сполучені Штати стривожені роллю Білорусі в повномасштабній війні РФ проти України. У зв'язку з цим Вашингтон продовжить стежити за ситуацією щодо цього та перебувати в тісному контакті з Києвом. Про це під час брифінгу в понеділок, 19 грудня, заявила прессекретарка Білого дому Карін Жан-П'єр.

За словами представниці адміністрації Джо Байдена, Вашингтон "давно стривожений роллю Білорусі" у війні.

"Ми продовжуємо уважно стежити за розстановкою сил Росії, у тому числі в Білорусі. Ми робили це та продовжимо робити, і ми продовжуватимемо залишатися в тісному контакті з Україною", — сказала Жан П'єр.

Нагадаємо, раніше в уряді ФРН заявили про стурбованість тим, що Білорусь може почати активніше допомагати Росії воювати проти України після візиту президента РФ Володимира Путіна до Мінська.

Поїздка глави держави-агресора до Білорусі відбулася в понеділок 19 грудня. Президент РФ пояснив, що мета його приїзду — підбиття підсумків взаємовідносин двох країн у різних галузях. Він уточнив, що останнім часом приділяється достатньо уваги питанням безпеки.

Також ми писали, що під час мінської зустрічі Лукашенко заявив, що західні країни мають "прислухатися до голосу розуму та відновити діалог про безпеку з Росією".

Крім того, під час пресконференції Лукашенко іронічно назвав себе та Путіна найтоксичнішими людьми на планеті і співагресорами.