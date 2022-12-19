Путін і Шойгу прибули до Мінська на зустріч із Лукашенком: що будуть обговорювати (відео)

Спікер глави Кремля Дмитро Пєсков заявив, що на зустрічі буде можливість обговорити військові питання, "з огляду на турбулентність". Однак Путін нібито не має наміру примушувати Білорусь до вступу у війну проти України.

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Президент Росії Володимир Путін та міністр оборони РФ Сергій Шойгу прибули до Білорусі на зустріч із Олександром Лукашенком. Про це повідомляє російське видання "РИА Новости".

За інформацією моніторингової групи "Беларускі Гаюн", для конспірації в повітря було піднято відразу три урядові борти, на яких літає Путін: RA-96022, RA-96014 і RA-96020.

Тим часом, Олександр Лукашенко разом зі своїм сином Миколою прибули в аеропорт, щоб зустріти російського президента. Зазначимо, що це перший візит глави Кремля до Білорусі з червня 2019 року.

Що мають намір обговорювати диктатори?

16 грудня повідомлялося, що під час переговорів Путін і Лукашенко обговорюватимуть імпортозаміщення, співпрацю в енергетичній сфері, а також приділять увагу питанню безпеки в регіоні та світі. Очікується, що сторони обговорять спільні заходи реагування на загрози.

19 грудня прес-секретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що на сьогоднішній зустрічі буде можливість обговорити військові питання, "з огляду на турбулентність". Він також стверджує, що глава Кремля не має наміру примушувати Білорусь брати участь у війні проти України. За його словами, це "дурні та безпідставні вигадки".

Однак речник Путіна уточнив, що Білорусь є головним союзником для РФ, а всі рішення нібито приймаються з урахуванням інтересів російського та білоруського народів, а також інтересів Союзної держави.

"Саме з Білоруссю у нас найбільш просунутий режим інтеграції, тому ніхто нікого не змушує, всі роблять кроки, які найкраще відповідають а) інтересам наших народів, б) інтересам нашої Союзної держави", — сказав він.

Що кажуть у ЗСУ?

18 грудня командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв розповів, що під час переговорів Володимир Путін обговорить з Олександром Лукашенком залучення збройних сил Білорусі до війни проти України.

Що кажуть експерти?

19 грудня аналітики з Інституту вивчення війни заявили, що запланована зустріч Путіна з Лукашенком — це частина зусиль щодо демонстрації активності та створення інформаційних умов для нового етапу війни.

Проте, малоймовірно, що білоруський диктатор віддасть команду своїм військовим нападати на Україну.