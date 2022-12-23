"Щось не те": Путін відправив двійника на зустріч із Лукашенком, – екс-співробітник КДБ (відео)

На думку колишнього російського розвідника Сергія Жирнова, Володимир Путін не став би їсти хліб на чужій території.

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Президент Російської Федерації Володимир Путін міг використати двійника під час свого візиту до Білорусі 19 грудня. Цим припущенням поділився колишній співробітник КДБ та розвідки РФ Сергій Жирнов із журналістами "Уніан".

Жирнов вважає, що російський президент не ризикував би, вживаючи в їжу хліб, з яким його зустрічали в аеропорту Мінська. Експерт припускає, що Путін міг вийти з іншого трапу і одразу попрямувати до резиденції.

"А ось двійник спілкувався з Лукашенком, цілувався з ним, обіймався та інше". — Поділився своїми міркуваннями колишній розвідник.

Сергій Жирнов також згадав про те, як Володимир Путін спілкувався із президентом Франції Еммануелем Макроном за шестиметровим столом. За його словами, для того, щоб контактувати з президентом РФ, люди були змушені кожні два тижні здавати аналізи.

"Упевненості, що це справжній Путін, немає. Або якщо це справжній Путін, то в нього щось відбувається зовсім не те. До речі, помітно, що у нього відбувається щось не те", — заявив Сергій Жирнов.

[ + – ] Інтерв'ю Сергія Жирнова журналісту "Уніан"

Екс-співробітник російських спецслужб також повідомив, що Володимир Путін міг привезти хліб із собою в літаку, а дівчата, які зустрічали російського президента в аеропорту Мінська, цілком можуть виявитися співробітницями Федеральної служби охорони РФ.

Нагадаємо, що за словами начальника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова, Володимир Путін має у своєму розпорядженні щонайменше трьох двійників. Про це Буданов розповів у інтерв'ю британському виданню The Daily Mail.

Фокус також писав про те, що "зона СВО", яку нібито відвідав Володимир Путін 16 грудня, розташована на території Росії. У російському виданні "Агентство" зауважили, що приміщення, в якому перебував президент РФ, нагадує штаб Південного військового округу в Ростові-на-Дону.

Ще ми повідомляли, що відповідаючи на запитання журналістів 22 грудня Володимир Путін вперше назвав російсько-українську війну "війною". За вживання слова "війна" стосовно подій в Україні передбачена кримінальна відповідальність.