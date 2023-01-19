"Іноді з'являється на хромакеї": Зеленський сумнівається, що Путін ще живий (відео)

Для відновлення переговорного процесу, як вважає президент, Росія має знайти якогось переговорника, який пропонував би Україні консенсуси.

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Президент України Володимир Зеленський не бачить сенсу у проведенні мирних переговорів із РФ, оскільки сумнівається, що лідер Кремля Володимир Путін все ще живий. Таку заяву 19 січня глава держави зробив під час Українського сніданку, який відбувається у межах міжнародного форуму у Давосі.

За його словами, він не розуміє, з ким із російських політиків можна вести переговори щодо припинення війни.

У цьому контексті Володимир Зеленський заявив, що сумнівається, що президент РФ Володимир Путін все ще живий.

"Я не впевнений, що той президент РФ, який іноді з'являється на хромакеї, що це він і є. Я не зовсім розумію чи він живий, чи це він приймає рішення, чи хтось там приймає рішення. Що за коло осіб? У мене немає такої інформації. Я не зовсім розумію, як можна пообіцяти європейським лідерам одне, а наступного дня розпочати повномасштабне вторгнення", — продовжив Зеленський, виступаючи на Українському сніданку в Давосі.

За його словами, західні лідери достеменно знають, з ким вони ведуть переговори під час діалогу з Україною та розуміють, як живуть українці. Для того, щоб відновити мирний діалог із країною-агресором, Росія, як вважає Зеленський, має "знайти когось", а потім уже пропонувати якісь консенсуси для припинення бойових дій.

Окремо глава держави нагадав, що Україна робить усе можливе, зокрема у сфері дипломатії, для повернення окупованих територій, але проведення переговорів із Кремлем ще не означає встановлення миру в нашій країні.

Підсумовуючи, Зеленський заявив, що Росія ще має шанс вивести свої війська із захоплених регіонів, хоча подібний крок не призведе до відновлення відносин між державами.

[ + – ] Володимир Зеленський виступив на Українському сніданку у Давосі

Зазначимо, що ще в листопаді минулого року глава ГУР МОУ Кирило Буданов повідомляв, що президент РФ Володимир Путін використовує на публіці щонайменше трьох двійників. За словами генерал-майора військової розвідки, несправжніх керівників Кремля видають зріст, мова тіла та мочки вух, які є унікальними для кожної людини.

Нова інформація про використання двійників глави Кремля на публіці з'явилася напередодні Нового року. Ексспівробітник КДБ Сергій Жирнов стверджував, що Володимир Путін відправив на зустріч із Олександром Лукашенком свого двійника, який ризикнув скуштувати хліб в аеропорту Мінська.