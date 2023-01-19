В начале войны Россия и Украина были близки к прекращению огня, — глава МИД Турции

По словам Мевлюта Чавушоглу, вести посредничество между Украиной и Россией стало сложнее, так как война затянулось, в результате чего появились новые аспекты переговоров.

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Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в четверг, 19 января, на встрече с гражданами Турции в Вашингтоне заявил, что благодаря усилиям Анкары был достигнут значительный прогресс в переговорах в начале войны между Россией и Украиной. Об этом сообщает турецкое издание Akit.

По словам главы МИД Турции, вести посредничество в российско-украинской войне стало сложнее, так как возникли новые области для переговоров.

"Вначале мы добились большого прогресса. Вам известно, что стороны были близки хотя бы к прекращению огня. Они и сами объявили об этом, но теперь война затянулась, условия изменились, все стало сложнее. Существуют различные измерения. К сожалению, появилось много различных областей для переговоров", — отметил Чавушоглу.

Спикер подчеркнул, что в то время как Турция, с одной стороны, продолжает свои посреднические усилия, с другой стороны, она продолжает вести переговоры о бесперебойном функционировании Черноморского соглашения по зерну, продолжении обмена пленными между сторонами, предотвращении любого риска на Запорожской атомной электростанции и предотвращении применения ядерного оружия США и Россией.

Напомним, 16 января турецкая служба телеканала CNN сообщала, что в Турции велись переговоры между представители Украины и России по поводу масштабного обмена военнопленными. В ходе переговоров Украина представила обменный список из 800 человек, а Россия — из 200.

Ранее, 11 января, стало известно, что Турция в конце 2022 года начала в тайне отправлять Украине разработанные США кассетные боеприпасы.

10 января председатель Министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил о том, что Анкара поддерживает украинскую "формулу мира", представленную Владимиром Зеленским на саммите G20 в Индонезии.