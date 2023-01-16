Украина и РФ обсуждают в Турции масштабный обмен пленными: в списке тысяча человек

По информации журналистов, переговоры проходят по инициативе турецкой стороны. При этом известно — Украина представила обменный список из 800 человек, а Россия — из 200.

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В Турции представители Украины и России ведут переговоры по поводу масштабного обмена военнопленными. Как сообщила 16 января турецкая служба телеканала CNN, речь идет об обмене около 1 тысячи человек.

Встреча украинской и российской стороны была организована по инициативе турецкого омбудсмена Серефа Малкока, в рамках которой был согласован трехэтапный план по обмену пленными. Сообщается, что в ходе переговоров Украина представила обменный список из 800 человек, а Россия — из 200.

Со своей стороны Малкоч обратился к омбудсменам РФ и Украины с просьбой обратиться к своим лидерам и уточнить механизм обмена пленными.

Отметим, что украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец 15 января заявил, что идея создания гуманитарного коридора между Украиной и РФ, которая прозвучала со стороны турецкого омбудсмена, в целом была им воспринята положительно.

"Сейчас идея турецкой стороны заключается в том, что они хотят стать посредниками, они хотят, чтобы использовались их каналы коммуникации и гражданские лица, или раненые военные могли сначала возвращаться в Турцию, а после того — на территорию Украины", — рассказал Лубинец.

В то же время пресс-служба Кремля сообщает, что 16 января состоялся телефонный разговор между президентом РФ Владимиром Путиным и турецким лидером Реджепом Эрдоганом во время которого главы государств обсудили вопрос обмена военнопленными и прежде всего теми, кто имеет ранения.

"Продолжен обмен мнениями о ситуации вокруг Украины. В частности, по инициативе турецкой стороны и с учетом недавних контактов в Анкаре уполномоченных России и Украины по правам человека затронут вопрос об обмене пленными, в первую очередь ранеными", — говорится в сообщении.

Напомним, в результате двух раундов переговоров омбудсменов Украины и РФ в Турции произошел обмен списками пленных и информацией. Как сообщил 13 января Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, со стороны РФ впервые были озвучены предложения, которые предварительно обговаривались с украинской стороной.